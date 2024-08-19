Цвет имеет значение: эксперты назвали самые полезные сорта яблок

Вы любите хрустящие зелёные яблоки с освежающей кислинкой или предпочитаете красные сладкие фрукты? Эксперты рассказали, какие сорта приносят больше пользы для здоровья.

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Хотя яблоки на 85% состоят из воды, они всё равно содержат много питательных веществ: около 30 витаминов и микроэлементов, 150 активных растительных веществ и всего порядка 60 калорий.

Если вы хотите потреблять как можно больше питательных веществ, вам следует выбирать красные сорта яблок. Они содержат гораздо больше антоцианов, чем зелёные фрукты. Это вещество поддерживает здоровье сосудов, а также связывает свободные радикалы, которые возникают во время окислительного стресса и вызывают преждевременное старение клеток.

Также в красных яблоках большое содержание полифенолов, которые снижают артериальное давление, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.