Рецепт горохового супа

Гороховый суп — это классическое блюдо русской кухни. Многим оно нравится за богатый вкус, интересную консистенцию и приятный аромат. Готовить его просто, а результат всегда радует. Блюдо можно подать и на обед, и на ужин. А еще он отлично согревает в холода. Попробуйте приготовить гороховый суп дома по нашему простому рецепту.

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Ингредиенты

Горох (сухой, колотый) — 1 стакан;

Вода питьевая — 2,5 литра;

Ребрышки (можно взять копченую грудинку) — 300 г;

Картошка — 3–4 шт;

Лук — 1 средняя луковица;

Чеснок — 2–4 зубчика (по вкусу);

Морковь — 1 шт;

Лавровый лист — 2 шт;

Масло подсолнечное — 2 ст. л;

Соль, приправы и перец — по вкусу;

Травы свежие — для подачи.

Способ приготовления

Горох как следует промойте под водой. Затем замочите его часа на три минимум. Лучше оставить ингредиент на ночь. Это поможет гороху быстрее развариться, улучшит консистенцию супа.

Когда горох достиг нужного состояния, возьмите подходящую кастрюлю, залейте в нее воду и вскипятите. Затем отправьте туда горох, варите около часа. Не забывайте снимать пенку. Важное уточнение: горох должен стать мягким, но не развариться полностью.

Во время варки гороха почистите картошку, нарежьте крупными квадратиками, лук — полукольцами. Морковь следует крупно натереть. Чеснок пропустите через чеснокодавку или порубите.

Лук и морковь обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности цвета. Добавьте к ним чеснок и жарьте еще минуты полторы.

Затем отправьте в емкость с горохом картошку, копчености, лаврушку и наши овощи.

Варите все вместе еще минут 20, чтобы картошка стала мягкой. За минут 10 до конца посолите, добавьте любимых приправ и поперчите суп по вкусу.

Готовое блюдо подавайте со свежими травами, сухариками или зеленью.

Делимся полезной информацией о гороховом супе:

Калорийность — 70 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 1,5 часа (включая замачивание и варку).

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