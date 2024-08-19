Роскачество дало рекомендации по выбору дыни

При выборе дыни в первую очередь следует обратить внимание на ее запах - он должен быть сладким, с нотками меда или цветов, но не слишком сильным, сообщили ТАСС в Роскачестве.

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"Если дыня пахнет сладко, с нотками меда или цветов, это хороший знак. Запах должен быть ощутимым даже на небольшом расстоянии от фрукта. Если у дыни нет ярко выраженного запаха, это может означать, что она еще не дозрела. Такой плод вряд ли будет сладким и сочным. Слишком сильный запах может свидетельствовать о том, что дыня уже перезрела и началась ее порча", - рассказали эксперты.

При постукивании спелая дыня должна издавать глухой звук - это говорит о том, что плод спелый и внутри него сформировалась мягкая и сочная мякоть. Если звук звонкий, это означает, что внутри дыни еще много воды, и мякоть не достигла нужной спелости. Такая дыня может быть водянистой и невкусной, отметили в Роскачестве.

Кожура зрелой дыни имеет равномерный цвет. Следует избегать плодов с зелеными пятнами или полосками, так как это может указывать на недозрелость. Кожура должна быть целой, без вмятин, трещин и порезов.

"То же самое касается "половинок", "четвертинок" и других нарезок. Лучше покупать плод целиком, поскольку перед нарезкой на прилавок продавец мог не помыть дыню и нож, тем самым бактерии с кожуры могли попасть в мякоть", - подчеркнули в организации.

У многих сортов зрелой дыни поверхность слегка шероховатая. Гладкая кожура может свидетельствовать о недостаточной зрелости. При выборе дыни рекомендуется нажать пальцами на кожуру. У спелой дыни она слегка прогибается, но возвращается в исходное состояние. Это означает, что плод созрел, но еще не перезрел. Если кожура сильно продавливается или лопается при нажатии, это признак перезрелости. Также следует соотнести вес дыни с ее размером. Зрелая дыня обычно тяжелая для своего размера, что указывает на высокое содержание сока.

Что касается хвостика и корки, то у зрелой дыни корка около хвостика может быть слегка растрескавшейся, а сам хвостик -- сухим, это нормальный признак зрелости. У некоторых сортов дыни зрелость можно определить по сетке на кожуре. Чем она ярче и рельефнее, тем спелее дыня, объяснили эксперты.

Где покупать дыни

Приобретать дыни лучше в специально оборудованных торговых точках или в магазинах, сообщила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

"В магазины арбузы и дыни поставляются иногда сразу с бахчи. И по качеству, и по цене они вполне могут соперничать с товарами с рынка", - отметила она.

Дыни не рекомендуется покупать в местах, не предназначенных для подобной торговли, например, на стихийных рынках, в незарегистрированных торговых точках и "с рук", на обочине дорог. В таких местах нет надлежащего контроля качества.