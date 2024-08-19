Рецепт для похудения: кабачки с сыром

Овощной ужин — идеальный вариант для человека, который находится в процессе похудения. Предлагаем вам приготовить эти прекрасные кабачки с сыром и чесноком. Они вкусные и не вредят фигуре — всего 110 ккал на 100 г.

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На две порции вам потребуются два кабачка, 150 г твердого сыра, зубчик чеснока, специи сухие, соль, оливковое масло, зелень по вкусу.

Натрите сыр, пропустите чеснок через пресс и смешайте с сыром. Так их будет удобнее распределять по поверхности кабачков. К сыру добавьте любимые специи. Можно использовать молотую паприку, чабрец, сухой базилик. Все хорошо перемешайте до однородной массы.

Кабачки помойте, обсушите. Срежьте места крепления плодоножки. Если кабачки зрелые, снимите с них кожуру и удалите семена внутри. Нарежьте тонкими брусочками.

В форму для выпекания выложите кабачки. Сверху сбрызните оливковым маслом. Посолите при необходимости. Сверху посыпьте сыром с приправами и чесноком. Отправьте в заранее разогретую духовку. Рекомендуется готовить около 20 минут при температуре 200 градусов. Блюдо готово!

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