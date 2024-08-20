Ученые назвали перекус для повышения уровня антиоксидантов в коже

Употребление моркови три раза в неделю повышает уровень каротиноидов в коже у людей. Они действуют как антиоксиданты, и организм также может преобразовывать их в витамин А. Об этом сообщили ученые из Соединенных Штатов.

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Специалисты разделили 60 добровольцев на четыре группы. Первая съедала 100 граммов яблок три раза в неделю. Вторая — употребляла 100 граммов моркови три раза в неделю, третья — принимала поливитамины с каротиноидами, четвертая — сочетала морковь и каротиноиды.

Ученые измерили уровень каротиноидов в коже участников до и после месяца диеты. У тех, кто употреблял морковь, содержание каротиноидов увеличилось на 10,8 процента.

У тех, кто сочетал морковь и поливитамины, уровень поднялся на 21,6 процента, сообщается в журнале Health.com.

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