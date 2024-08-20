Простой салат из кабачков: сытный и доступный

Из кабачков готовят великое множество вкусных и полезных блюд. Этот салат должен стоять на каждом столе, настолько он шикарен и незабываем. Рецепт сытного блюда прост и доступен.

Ингредиенты:

небольшой кабачок;

банка фасоли;

два яйца;

100 г сыра;

сметана или майонез;

специи и соль по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачок необходимо вымыть, нарезать плоскими небольшими кусочками, поджарить на масле, остудить. Яйца отварить, сыр натереть крупно.

Кабачки соединить с сыром, фасолью без жидкости, нарезанными яйцами. Заправить салат майонезом, подсолить, по желанию присыпать специями или зеленью.

Вкусное блюдо будет готово всего за 10 минут. Приятного аппетита!