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Простой салат из кабачков: сытный и доступный

Из кабачков готовят великое множество вкусных и полезных блюд. Этот салат должен стоять на каждом столе, настолько он шикарен и незабываем. Рецепт сытного блюда прост и доступен.

Простой салат из кабачков: сытный и доступный
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Ингредиенты:

  • небольшой кабачок;
  • банка фасоли;
  • два яйца;
  • 100 г сыра;
  • сметана или майонез;
  • специи и соль по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачок необходимо вымыть, нарезать плоскими небольшими кусочками, поджарить на масле, остудить. Яйца отварить, сыр натереть крупно.

Кабачки соединить с сыром, фасолью без жидкости, нарезанными яйцами. Заправить салат майонезом, подсолить, по желанию присыпать специями или зеленью.

Вкусное блюдо будет готово всего за 10 минут. Приятного аппетита!

Еда