Простой салат из кабачков: сытный и доступный
Из кабачков готовят великое множество вкусных и полезных блюд. Этот салат должен стоять на каждом столе, настолько он шикарен и незабываем. Рецепт сытного блюда прост и доступен.
Ингредиенты:
- небольшой кабачок;
- банка фасоли;
- два яйца;
- 100 г сыра;
- сметана или майонез;
- специи и соль по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Кабачок необходимо вымыть, нарезать плоскими небольшими кусочками, поджарить на масле, остудить. Яйца отварить, сыр натереть крупно.
Кабачки соединить с сыром, фасолью без жидкости, нарезанными яйцами. Заправить салат майонезом, подсолить, по желанию присыпать специями или зеленью.
Вкусное блюдо будет готово всего за 10 минут. Приятного аппетита!