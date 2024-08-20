Готовим хреновину без помидоров — очень необычный рецепт

Хреновина — это не только полезный для иммунитета продукт, но и вкусная закуска к горячим блюдам в зимнее время года. Если обычный рецепт вам наскучил, можно приготовить хреновину без томатов. Делимся невероятным рецептом.

Ингредиенты:

кислые зеленые яблоки — 600 г;

сочный корень хрена — 100 г;

сахар, соль — по вкусу;

уксус 9% — 3 ст. л.

Зеленые кислые яблоки разрезать на дольки, вычистить семена и опустить в кипящую воду на 10–15 минут. После этого пюрировать ставшие мягкими плоды через мелкое металлическое сито, чтобы избавиться от кожуры. Корень хрена измельчить любым удобным способом. В кастрюлю выложить пюре из яблок, добавить хрен, специи, довести до кипения и держать на маленьком огне 5 минут. Затем влить уксус, прокипятить еще 1 минуту и выключить. Разложить хреновину в стерильные банки и закатать.

Яблоки идеально подходят для приготовления хреновины, как и помидоры, благодаря кислому вкусу. Хреновину можно подавать на бутербродах или в качестве закуски к мясу, птице и горячим гарнирам.

Калорийность на 100 г: 58,31 ккал.

БЖУ: 0,72/0,36/12,17.

Время приготовления: 30 минут.

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