В России оценили качество армянских коньяков

Львиная доля армянских коньяков, представленных в российских магазинах, небезопасна, передает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка. Речь идет о 90% продукции, сказано в документе.

Специалисты проверили 200 образцов алкогольного напитка от десяти крупнейших армянских производителей. Покупалось спиртное в федеральных торговых сетях. Анализ проводила независимая лаборатория Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. В 177 образцах были выявлены нарушения.

Почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения — это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации, — говорится в исследовании.

Ассоциация уже направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении. Надзорные органы также призвали принять меры по ограничению продукции в оптово-розничных сетях, не соответствующей стандартам качества.

Злоупотребление пивом опасно быстрым развитием алкоголизма, рассказывал ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что данный напиток в четыре раза быстрее «прокладывает путь» к более крепким — коньяку, водке или самогону.