Почему нас привлекает острая пища

Независимо от того, какие специи вы предпочитаете, — ученые считают, что привлекает людей не сам вкус, а ощущение «экстрима» во время употребления некоторых продуктов.

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Возникает та же реакция, что при просмотре фильмов ужасов — выделяются эндорфины и дофамин, гормоны, которые помогают вам чувствовать себя хорошо. После первичной реакции мозг как бы определяет, что все в порядке, и возникает чувство выполненного долга из-за преодоления псевдоопасной ситуации.

«Употребление в пищу умеренных количеств специй в целом безопасно, но даже в этом случае организм воспринимает их как угрозу для здоровья. Вы получаете удовольствие от того факта, что игнорируете сигнал своего тела не есть это», — объяснил профессор психологии Пенсильванского университета Пол Розин в интервью телеканалу NBC.

Однако когда употребление невероятно острых или кислых продуктов превращается в шоу на камеру — все не так однозначно.

С одной стороны, одобрительная реакция зрителей в соцсетях может вызывать выброс дофамина. С другой, эксперименты с поеданием слишком острых или кислых продуктов, а также блюд, приправленных до абсурда ради своеобразного рекорда, могут привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода в случае осложнений.