Рецепт для похудения: шоколадный овсяноблин

Шоколадный блин — отличное и сытное блюдо на завтрак. Оно отлично подойдет тем, кто любит плотно и вкусно поесть по утрам. Всего 126 ккал на 100 г.

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На один блин вам потребуется 30 г овсяных хлопьев, одно яйцо, четыре столовых ложки молока, столовая ложка какао-порошка, 100 г мягкого творога, половина банана и капля растительного масла.

Измельчите овсяные хлопья в блендере или кофемолке в крупную крошку. Пересыпьте их в глубокую миску, добавьте какая, яйцо, влейте молоко любой жирности. Тщательно все перемешайте венчиком.

Разогрейте сковороду и полейте растительным маслом. Влейте тесто и распределите по всей поверхности, обжарьте две-три минуты. Переверните и обжарьте еще пару минут.

При подаче смажьте овсяноблин мягким творогом и выложите нарезанный банан или любые другие фрукты. Блюдо готово!

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