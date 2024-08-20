В Роскачестве рассказали, какие рыбные консервы можно употреблять

Роскачество: видимых паразитов в рыбных консервах быть не должно. Многие россияне любят покупать рыбные консервы. Их хорошо съесть с чёрным хлебом, добавить как ингредиент в салат или даже сварить на основе этой баночки целый суп. Но вокруг консервов немало мифов и заблуждений. Отсюда — логичные вопросы. В Роскачестве дали ответы на самые популярные.

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Можно ли рыбные консервы детям?

Как рассказали эксперты Роскачества, детям можно давать консервы при условии, что у них нет аллергии на рыбу. При этом для детей до трёх лет продаются специальные консервы для прикорма — их и стоит выбирать. Для приготовления блюд для школьников и дошкольников рекомендуется использовать натуральные консервы из тихоокеанских лососёвых рыб.

Почему иногда в консервах есть белый налёт и какие-то кристаллы?

Белый налёт может образовываться в процессе стерилизации из-за свертывания белка. Обычной такой появляется при приготовлении продукта из замороженного и полежавшего сырья.

Иногда в рыбных консервах можно найти ещё и кристаллы струвита — они хрустят на зубах. Эти кристаллы безвредны для человека и появляются из-за некачественной поваренной соли в продукте, попадания морской воды или действия низких температур при хранении.

Допустимы ли видимые черви в консервах?

Согласно техническому регламенту наличие видимых паразитов в продукте недопустимо.

Какие консервы лучше: те, что сделали в море или из замороженного сырья?

И те и те консервы могут быть отличного качества, если производитель соблюдал все условия хранения и транспортировки сырья. Но часто эти правила нарушаются. Отсюда у потребителя и сложилось впечатление, что консервы из замороженного сырья хуже, чем те, что сделали на плавбазе. Однако утверждать это на все 100% нельзя.

Тут «Секрет» рассказал, кому нельзя налегать на консервы.