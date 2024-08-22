Томаты с базиликом на зиму: рецепт ароматной заготовки

Заготовка томатов с базиликом на зиму — это отличный способ сохранить летний вкус и аромат. Этот рецепт прост в исполнении и требует минимум ингредиентов, но результат порадует насыщенным вкусом и приятным ароматом свежего базилика.
Ингредиенты
- Спелые томаты — 2 кг
- Свежий базилик — 1 большой пучок
- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Соль — 1 ст. л.
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Вода — 1 л
Способ приготовления
Сначала как следует помойте томаты. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез на кожице и ошпарьте их кипятком на 30 секунд, затем сразу окуните в холодную воду. Это поможет легко снять кожицу. Нарежьте очищенные томаты на четвертинки или оставьте их целыми, если они небольшого размера
Простерилизуйте стеклянные банки и крышки. На дно каждой банки положите несколько листочков свежего базилика и очищенные зубчики чеснока.
Плотно уложите томаты в подготовленные банки, перекладывая их листьями базилика. Постарайтесь заполнить банки до самого верха, чтобы внутри осталось как можно меньше воздуха.
В кастрюле доведите до кипения воду, посолите, добавьте сахарный песок и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились.
Залейте томаты в банках горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры. Немедленно закройте банки стерилизованными крышками.
Поставьте закрытые банки в большую кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения и стерилизуйте на медленном огне 10–15 минут. Затем аккуратно выньте банки и дайте им полностью остыть.
Храните заготовленные томаты с базиликом в прохладном и темном месте. При правильном хранении они сохранятся до года.
Вот любопытная информация о томатах с базиликом:
калорийность — 20 ккал на 100 г; время приготовления — около 2 часов (включая подготовку и стерилизацию).
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