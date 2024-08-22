Томаты с базиликом на зиму: рецепт ароматной заготовки

Заготовка томатов с базиликом на зиму — это отличный способ сохранить летний вкус и аромат. Этот рецепт прост в исполнении и требует минимум ингредиентов, но результат порадует насыщенным вкусом и приятным ароматом свежего базилика.

Ингредиенты

Спелые томаты — 2 кг

Свежий базилик — 1 большой пучок

Чеснок — 4-5 зубчиков

Соль — 1 ст. л.

Сахарный песок — 2 ст. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Вода — 1 л

Способ приготовления

Сначала как следует помойте томаты. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез на кожице и ошпарьте их кипятком на 30 секунд, затем сразу окуните в холодную воду. Это поможет легко снять кожицу. Нарежьте очищенные томаты на четвертинки или оставьте их целыми, если они небольшого размера

Простерилизуйте стеклянные банки и крышки. На дно каждой банки положите несколько листочков свежего базилика и очищенные зубчики чеснока.

Плотно уложите томаты в подготовленные банки, перекладывая их листьями базилика. Постарайтесь заполнить банки до самого верха, чтобы внутри осталось как можно меньше воздуха.

В кастрюле доведите до кипения воду, посолите, добавьте сахарный песок и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты растворились.

Залейте томаты в банках горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры. Немедленно закройте банки стерилизованными крышками.

Поставьте закрытые банки в большую кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения и стерилизуйте на медленном огне 10–15 минут. Затем аккуратно выньте банки и дайте им полностью остыть.

Храните заготовленные томаты с базиликом в прохладном и темном месте. При правильном хранении они сохранятся до года.

Вот любопытная информация о томатах с базиликом:

калорийность — 20 ккал на 100 г; время приготовления — около 2 часов (включая подготовку и стерилизацию).

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