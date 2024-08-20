Завтраки перед школой, которые оценит любой ребенок

Угодить ребенку с завтраком — задача со звездочкой. Но почему бы не приготовить супервкусный и полезный завтрак не стандартным правилам, которых придерживается большинство мамочек? Многодетная мама Анастасия Гатлицкая подсказала нам несколько идей завтрака, от которого ребенок едва ли откажется, даже самый привередливый.

© unsplash

1. Крупеник

Заменить запеканку и скучный омлет можно вкуснейшим крупеником с творогом. Кроме того, он может быть как вариантом завтрака, так и заменить полдник. Самая большая польза от крупеника — сложный углеводы не дадут ребенку проголодаться до обеда, а само блюдо, по словам опытных мам, улетает с тарелки за считанные минуты.

2. Ягодные панкейки

Блинчики можно легко заменить на панкейки, тем более, что способ приготовления примерно одинаков. Как говорит наш эксперт, особенно увлекаться мучными завтраками не стоит, однако в качестве разнообразия панкейки со свежими ягодами будут прекрасной альтернативой еще и оладьям. Чтобы снизить уровень углеводов в блюде, Анастасия рекомендует использовать при приготовлении половину муки и половину молотой овсянки.

3. Гранола с фруктовым салатом

Далеко не все мамы знают, что гранола может стать отличным вариантом завтрака. Готовиться блюдо очень просто. На дно небольшого стакана выкладываем любые нарезанные фрукты, добавляем несколько столовых ложек гранолы и заливаем сверху густым йогуртом. Ставим в холодильник на полчаса и можно подавать на стол на завтрак.

4. Овсянка с шоколадом

Простую кашу можно разбавлять любыми фруктами. Для большего эффекта и чтобы ребенок точно все съел, добавьте в привычную овсянку немного шоколада (разломайте несколько кусочков твердого шоколада или добавьте немного какао-порошка при приготовлении). Украсьте кашу ломтиками свежего банана или киви.

5. Роллы с курицей

Одно из любимых блюд как взрослых, так и детей. Листья салата обсушиваем и оставляем на тарелке. Шинкуем овощи и выбираем ломтики сыра. Смешиваем греческий или другой густой йогурт с прессованным чесноком, оставляем в холодильнике на 15 минут. Далее смазываем соусом лаваш и выкладываем на него овощи и кусочки курицы (желательно, слегка обжаренной). Скручиваем лаваш в роллы и закрепляем снизу фольгой