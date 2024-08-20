Какая посуда лучше всего подходит для хранения продуктов

Доктор биологических наук, заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала, в чём лучше всего хранить продукты.

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«Одноразовую посуду из пластика и полимерных материалов нельзя использовать повторно, так как при этом повреждается её внешний защитный слой и могут выделяться вредные, канцерогенные вещества», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, вакуумные контейнеры позволяют увеличить срок хранения продуктов, но есть вероятность развития различных бактерий.

Как считает Абдуллаева, оптимальными для хранения являются стеклянная и эмалированная посуда.

«При хранении в эмалированной посуде важно обращать внимание не только на целостность эмали, но и на её цвет: эмаль красного, жёлтого или коричневого цвета может содержать вредные для организма человека вещества», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что заморозка продуктов, в отличие от других способов хранения, способна сохранить до 100% полезных питательных веществ.