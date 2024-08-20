Почему роллы «Филадельфия» и «Калифорния» так назвали

Роллы уже давно стали неотъемлемой частью европейской кухни, а их успех в России не просто огромен, он невероятен. Однако мало кто задумывался о том, как они появились и какая история стоит за их яркими названиями. Главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала, как появились «Филадельфия» и «Калифорния».

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«Ролл "Филадельфия" — это сочетание нежного сливочного сыра с тонкими ломтиками свежего лосося, авокадо и огурца, завернутое в лист нори и рис. Все дело в одном из ключевых ингредиентов — сливочном сыре Philadelphia родом из США. Не секрет, что он славится своей мягкостью и изысканным сливочным вкусом. История ролла началась в 1980-х годах в США. В то время японская кухня набирала популярность, но американцы были не готовы к слишком экзотическим вкусам. Тогда американские суши-мастера решили адаптировать традиционные рецепты под вкусы западной аудитории», — начала она.

Еще один ролл с необычной историей, по мнению эксперта, — «Калифорния»

«"Калифорния" — еще один ролл, который стал фаворитом среди любителей японской кухни. Этот ролл сочетает нежный вкус крабового мяса, авокадо, огурца и икры тобико. Кулинарным отцом калифорнийских роллов является Ичиро Машита, суши-шеф из Лос-Анджелеса. Однажды он, как и повар, придумавший «Филадельфию», решил модернизировать и адаптировать японское блюдо под привычные вкусы американцев. Машита заменил сырую рыбу на крабовое мясо, а нори спрятал внутрь ролла, чтобы клиенты не пугались его необычного вида», — рассказала Румянцева.

Технолог добавила, что название «Калифорния» символизирует свежесть и яркость, присущие солнечному штату.