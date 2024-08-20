Как правильно заморозить лисички на зиму

Лисички — это ароматные и вкусные грибы, которые отлично подходят для заморозки. Правильная подготовка и заморозка позволят вам сохранить их полезные свойства, вкус и текстуру на долгое время. Следуйте нашей инструкции, чтобы наслаждаться лисичками круглый год.

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Предварительная подготовка

Вам понадобятся:

Свежие грибы лисички — любое количество;

Подходящая емкость — контейнеры, пакеты.

Способ приготовления

Лисички как следует переберите, удаляя поврежденные и подпортившиеся грибы. Затем отмойте их под прохладной проточной водой, аккуратно перемешивая грибы, чтобы окончательно избавиться от грязи.

Рекомендуем также провести бланширование. Это поможет сохранить красивый оттенок грибов и их текстуру. Для этого отправьте наши ингредиенты в кипяток минуты на три, затем быстро закиньте их в холодную жидкость. Затем положите грибочки в дуршлаг, дайте влаге стечь.

Выложите грибы на бумажные полотенца и хорошенько обсушите. Важно: на грибах не должно остаться лишней влаги, так как это может повлиять на качество заморозки.

Разложите лисички на подносе или противне в один слой и отправьте в морозильную камеру на один-два часа. Это позволит им замерзнуть отдельно друг от друга, не слипаясь.

Через часа два отправьте грибы в контейнеры с плотной крышкой или герметичные пакеты. Плотно закройте и верните в морозильную камеру на длительное хранение.

Полезная информация о лисичках на зиму:

Калорийность — 19 ккал на 100 г;

Время приготовления — около двух-трех часов.

Используйте лисички для приготовления супов, соусов, рагу и других блюд, и они напомнят вам о теплых летних днях!

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