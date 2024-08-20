Врач оценил возможность опьянеть от кваса

Водителям, перед тем как сесть за руль, не рекомендуется пить квас, причина тому — содержание в напитке этилового спирта из-за процесса брожения, рассказал эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. Возможность опьянеть от кваса он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач заявил, что доза этилового спирта, образующегося в процессе брожения кваса, недостаточно велика для опьянения — от 0,5 до 1,5 процента. Однако, по его словам, даже она все равно опасна, если человек планирует водить автомобиль

При этом Сикорский подчеркнул, что для ощутимого опьянения надо выпить от 2 до 3 литров напитка в течение часа.

«Само собой, лучше после такой дозы за руль не садиться. Но есть и хорошие новости: так как в квасе алкоголя значительно меньше, печень успевает его утилизировать без накопления токсичных продуктов. Иными словами, вред для организма минимален», — Олег Сикорский, эндокринолог.

При этом, как отметил эндокринолог, натуральный квас, приготовленный по всем правилам и рецептуре, достаточно полезен.

«Он богат витаминами, кальцием, магнием, фосфором, цинком и другими микроэлементами. Также натуральный квас низкокалориен, так как содержит малое количество сахара», — объяснил врач.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от употребления кваса. По ее словам, этот напиток не стоит пить детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, занятым на требующей повышенного внимания работе.