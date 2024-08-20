Творожный бум: как зумеры сделали простой творог новым модным трендом

Социальные сети могут формировать потребительские тренды и обновлять восприятие привычных продуктов.

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В последние годы наблюдается поистине впечатляющий всплеск популярности творога среди молодого поколения Z. Согласно последним данным, продажи этого молочного продукта достигли самого высокого уровня за последние 40 лет, несмотря на общий рост цен на молочную продукцию.

Кажется, что кулинарные влиятельные лица в социальных сетях сыграли ключевую роль в этом «творожном буме». Они активно делились рецептами и идеями использования творога, демонстрируя, как он может стать основой для более здоровых и вкусных блюд.

Один из самых ярких примеров — TikTok-блогер из Мельбурна, который попробовал горячий медовый творог и даже провозгласил его «новым авокадо». Британская диетолог Эмили Инглиш также стала вирусной благодаря своему видео с рецептом горячего тоста с медовым творогом, набрав более 4,3 миллиона просмотров.

Неудивительно, что поклонники поспешили повторить эти рецепты и подтвердили, что творог действительно очень вкусный и полезный продукт. Как отметили некоторые комментаторы:

«Сделали это и могу подтвердить, что это было безумно вкусно!»

Действительно, творог обладает рядом преимуществ, делающих его привлекательным выбором, особенно для тех, кто заботится о здоровье. Он считается белком, содержащим все девять незаменимых аминокислот, а также является источником кальция и витаминов группы B. Кроме того, творог подходит для тех, кто стремится нарастить мышечную массу, благодаря высокому содержанию белка и жира.

По словам Энн-Лор Фаррар, менеджера по маркетингу рынка Великобритании из Банка знаний, важность вирусных тенденций нельзя отрицать, и наблюдать, как некоторые продукты взрываются в популярности благодаря TikTok, просто блестяще, поскольку это может вдохнуть новую жизнь в давние продукты, способные завоевать новую аудиторию.

Очевидно, что поколение Z не только оказалось восприимчивым к призывам использовать творог в рецептах, но и само активно популяризирует этот прекрасный молочный продукт, возвращая ему былую славу. Этот феномен — еще одно яркое свидетельство того, как социальные сети могут формировать потребительские тренды и обновлять восприятие привычных продуктов.