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Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Подготовили для вас необычный рецепт наивкуснейшего лечо из болгарского перца с молодыми кабачками. Отличная зимняя закуска к мясу и гарнирам.

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • томаты — 1,5 кг;
  • болгарский перец — 1 кг;
  • молодые кабачки — 1 кг;
  • красный лук — 600 г;
  • чеснок — 10 долек;
  • подсолнечное масло — 50 г;
  • столовый уксус 9% — 60 мл;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.

Чтобы лечо получилось не только вкусным, но и красивым, необходимо выбрать молочные тонкие кабачки, болгарский перец разного цвета и маленькие луковицы. Кабачки нарезаем кружочками толщиной не более полусантиметра, перец очищаем от семян и режем тонкими полосками по диагонали плода, чтобы соломка получилась максимально длинной. Лук режем кольцами.

Помидоры бланшируем в кипятке, снимаем кожуру, вырезаем плодоножку и пюрируем блендером. В кастрюлю выливаем томатную массу, всыпаем сахар и соль, вливаем масло, доводим до кипения и держим на маленьком огне 20 минут. Затем добавляем сладкий перец, лук и кабачки, дожидаемся, пока смесь закипит, и держим на маленьком огне под крышкой еще 15 минут.

После этого кладем пропущенный через пресс чеснок и вливаем уксус, кипятим две минуты и убираем с огня. Наивкуснейшее лечо из болгарского перца с молодыми кабачками распределяют по стерилизованным банкам и закатывают.

Калорийность на 100 г: 65 ккал. БЖУ: 1,5/0,3/17,0. Время приготовления: 45 минут.

Ранее мы поделились рецептом классического лечо с болгарским перцем.

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