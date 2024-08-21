Эксперт предупредил, как мороженое может способствовать тревожности

Определённые пищевые добавки нарушают химию мозга. Они связаны с тревожностью и плохим настроением. Об этом сообщила эксперт по психическому здоровью Сара Джеффрис.

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"Пищевые добавки, используемые для улучшения вкуса, цвета и срока годности, могут скрытно способствовать росту психических расстройств".

Речь идёт об искусственных подсластителях. В 2022 году учёные сообщили, что аспартам — один из широко используемых искусственных подсластителей — усиливает тревожное поведение у мышей. Эта добавка содержится в некоторых видах мороженого, зубной пасте, фармацевтических препаратах и более чем в 5000 пищевых продуктах по всему миру.

По словам эксперта, эффект аспартама распространяется также на людей.

Сара Джеффрис отмечает, что негативно на психическое здоровье влияют и ароматизаторы-эмульгаторы.