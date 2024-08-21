Названы самые популярные у россиян рецепты с яблоками

Чаще всего рецепты с яблоками ищут пользователи из Москвы — более 400 тысяч просмотров, и Санкт-Петербурга — 184,5 тысячи. В пятерку лидеров также вошли жители Екатеринбурга (64 633), Нижнего Новгорода (66 984) и Новосибирска (59 344). Это показало исследование Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Так, жители всех пяти городов сошлись во мнении, что пышные оладьи с яблоками — лучший вариант для завтрака. Его вариация с более быстрым процессом приготовления заняла третье место в Москве и Санкт-Петербурге.

Второе место москвичи и петербуржцы отдали «Цветаевскому» яблочному пирогу, который полюбился кулинарам своим нежным кремом и песочным тестом. У пользователей из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска на втором месте оказалась запеканка с яблоками и манкой, в то время как жители двух столиц отдали этому блюду четвертое место.

В тройке лидеров у екатеринбуржцев и новосибирцев оказались финские творожно-яблочные лепешки. У нижегородцев этот рецепт занял четвертое место, а у петербуржцев — пятое. В Новосибирске в топ также вошла творожная запеканка с яблоком в микроволновке.

Список самых вкусных рецептов с яблоками у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска завершает запеченное яблоко в микроволновке. Москвичам пришелся по душе немецкий яблочный блин.