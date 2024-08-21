Эксперты рассказали, как правильно готовить шашлык

Приготовление еды таким способом может быть опасно из-за выделения канцерогенных веществ при готовке. Эксперты Федерального института оценки рисков Германии раскрыли четыре совета, которые сведут к минимуму возможные побочные реакции организма.

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Не жарьте продукты до чёрной корочки. В результате обугливания образуются вредные для здоровья гетероциклические ароматические амины. Эксперты рекомендуют готовить пищу на медленном огне.

Используйте противни для гриля. Если жир от мяса, колбасы или рыбы капает на горячие угли или нагревательную спираль электрического гриля, могут образовываться так называемые полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канцерогенным действием. Поэтому рекомендуется готовить продукты на противне для гриля, чтобы жир не стекал вниз.

Выбирайте противни без алюминия. Алюминий может попасть в пищу. Часто это происходит под воздействием кислоты и соли, например, когда маринованное мясо контактирует с алюминиевыми продуктами.

"При частом и регулярном употреблении алюминий может накапливаться в организме и оказывать вредное воздействие на нервную систему, развитие костей и фертильность."

Предотвратите распространение микробов. Хотя микробы на продуктах обычно погибают под воздействием высоких температур во время приготовления на гриле, некоторые болезнетворные микроорганизмы могут попасть в маринад, на руки, столовые приборы или поверхности ещё до начала приготовления на гриле. По этой причине рекомендуется хранить и обрабатывать сырые продукты животного происхождения и другие продукты отдельно.