Депутат рассказал, как правильно собирать дикие травы и их хранить

Дикие травы лучше собирать в сухую погоду, рассказала LIFE.ru зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, дикоросы помогут укрепить здоровье и стать ближе к природе.

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"Травы лучше собирать в сухую погоду, после высыхания росы. Сортировать растения лучше сразу, при сборе, после увядания это будет сделать проблематично. В качестве тары лучше использовать корзины и мешки из натуральных материалов. Сушить травы лучше в тени, при невысоких температурах, в зависимости от вида растения можно связать их в пучки", — поделилась депутат.

Хранить высушенные травы лучше всего в такой экологичной таре, как банки и контейнеры из стекла, бумажные короба и пакеты, мешки из ткани, перечислила Оглоблина.

Она добавила, что хорошим решением будет собирать те растения, которые знакомы россиянам с детства: подорожник, зверобой, кипрей, или иван-чай, ромашка аптечная, тысячелистник. При этом сроки сбора разных трав в разных регионах отличаются, однако есть ряд правил, одинаковый для всех. Так, большинство растений хранятся не более двух лет и при этом они могут накапливать опасные вещества, поэтому нельзя собирать дико растущие травы возле дорог и промышленных предприятий.

"Ни в коем случае нельзя срывать и даже прикасаться к растениям, которые вам неизвестны. Они могут быть ядовитыми и принести ощутимый вред здоровью. Кроме того, более 600 видов растений занесены в Красную книгу. Есть растения, которые могут быть признаны краснокнижными на территории определенного субъекта страны. Т.е. при сборе или даже нечаянном повреждении таких растений гражданина могут оштрафовать", — подчеркнула Оглоблина.

При этом в случае сомнений в своих знаниях о растениях лучше купить нужные сборы в аптеке и обратиться к врачу перед их использованием, подытожила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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