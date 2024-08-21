Рецепт для похудения: шарлотка без сахара

Наверняка будет трудно найти человека, который не любит шарлотку. Этот вариант полюбившегося всем пирога подойдет даже во время похудения. Он готовится без сахара — всего 120 ккал на 100 г.

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На шесть порций вам понадобится 50 г овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 200 г нежирного творога, два яйца, два яблока, чайная ложка разрыхлителя, ваниль и корица по вкусу.

Измельчите хлопья до состояния муки. В большую миску вбейте два яйца и взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Держите миксер около пяти минут. Масса должна быть пышной.

В овсяную муку добавьте ванилин, разрыхлитель и корицу, перемешайте. Добавьте творог и муку в яичную массу. Перемешайте все до однородности. Лучше пробивайте погружным блендером, чтобы убрать комочки.

Яблоки промойте и нарежьте крупными кубиками. Добавьте их в тесто и перемешайте. Выложите все в форму для выпекания. Сверху можете выложить нарезанные дольками яблоки. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовки около 50 минут. Блюдо готово!

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