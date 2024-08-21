Грузинский рецепт соуса ткемали из сливы

Ткемали — это сливовый соус с пряными нотками родом из Грузии. Его подают к молодому картофелю, мясу, рыбе, а также к традиционным грузинским блюдам: лобио и чакапули. Делимся классическим рецептом вкусного соуса ткемали из сливы на зиму.

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Ингредиенты

Слива — 1 кг;

Чеснок — 1 головка;

Красный перец чили — 1 шт;

Сахар — 1–2 ст. л. (по вкусу);

Крупная соль — 1–2 ч. л. (по вкусу);

Укроп — 30 г;

Кинза свежая — 40 г;

Хмели-сунели — 2 ч. л;

Кориандр в семенах — 1 ч. л;

Способ приготовления

Сливы промойте, разрежьте пополам и по возможности удалите косточки. (Если косточки не отделяются, избавиться от них можно будет позже).

Выложите сливы в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла сливы. Поставьте на огонь, накройте крышкой и готовьте 30 минут после закипания.

Переложите сливы в дуршлаг (стекающую жидкость не сливайте).

Перетрите сливы через сито, удалите косточки при необходимости.

Соль и кориандр соедините в ступке и разомните.

Измельчите чеснок и кинзу. Перец чили разрежьте, очистите от косточек и мелко нарежьте. Выложите ингредиенты в чашу блендера и измельчите.

Верните сливовое пюре в кастрюлю, снова поставьте на огонь, добавьте чесночную массу. Варите 30 минут на слабом огне, в процессе помешивая.

Всыпьте в соус кориандр с солью, хмели-сунели, сахар, перемешайте и варите пять минут.

Распределите соус по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, заверните в плотную ткань и дайте остыть.

Соус ткемали из сливы на зиму в домашних условиях готов!

Время приготовления — 1 час 35 минут;

Калорийность — 47 ккал на 100 г.

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