Грузинский рецепт соуса ткемали из сливы

Готовим вкусный соус ткемали из сливы на зиму по грузинскому рецепту
Ткемали — это сливовый соус с пряными нотками родом из Грузии. Его подают к молодому картофелю, мясу, рыбе, а также к традиционным грузинским блюдам: лобио и чакапули. Делимся классическим рецептом вкусного соуса ткемали из сливы на зиму.
Ингредиенты
- Слива — 1 кг;
- Чеснок — 1 головка;
- Красный перец чили — 1 шт;
- Сахар — 1–2 ст. л. (по вкусу);
- Крупная соль — 1–2 ч. л. (по вкусу);
- Укроп — 30 г;
- Кинза свежая — 40 г;
- Хмели-сунели — 2 ч. л;
- Кориандр в семенах — 1 ч. л;
Способ приготовления
Сливы промойте, разрежьте пополам и по возможности удалите косточки. (Если косточки не отделяются, избавиться от них можно будет позже).
Выложите сливы в кастрюлю, залейте водой так, чтобы она покрыла сливы. Поставьте на огонь, накройте крышкой и готовьте 30 минут после закипания.
Переложите сливы в дуршлаг (стекающую жидкость не сливайте).
Перетрите сливы через сито, удалите косточки при необходимости.
Соль и кориандр соедините в ступке и разомните.
Измельчите чеснок и кинзу. Перец чили разрежьте, очистите от косточек и мелко нарежьте. Выложите ингредиенты в чашу блендера и измельчите.
Верните сливовое пюре в кастрюлю, снова поставьте на огонь, добавьте чесночную массу. Варите 30 минут на слабом огне, в процессе помешивая.
Всыпьте в соус кориандр с солью, хмели-сунели, сахар, перемешайте и варите пять минут.
Распределите соус по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, заверните в плотную ткань и дайте остыть.
Соус ткемали из сливы на зиму в домашних условиях готов!
- Время приготовления — 1 час 35 минут;
- Калорийность — 47 ккал на 100 г.
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