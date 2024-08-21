Когда можно потребовать заменить блюдо в ресторане

Юрист Евгения Берг объяснила права потребителей, которые посещают заведения общественного питания, комментируя результаты расследования SHOT ПРОВЕРКИ в одной из сети кофеен.

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По ее словам, посетитель кафе или ресторана может потребовать заменить или отменить блюдо, если еда имеет странный вкус, при плохой подаче или если блюдо не соответствует его фото в меню. При отмене стоимость блюда не вносится в счет.

— Если вам отказали, стоит выразить своё требование в письменной форме и зафиксировать его получение организацией, — добавила она.

Также юрист отметила, что потребитель имеет право обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести выездную проверку ресторана.

К производителям продуктов питания все чаще предъявляют претензии по поводу качества еды. Как проверить товар и защитить свое здоровье, выясняла «Вечерняя Москва».