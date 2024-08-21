Юрист Берг объяснила, когда можно потребовать заменить блюдо в ресторане
Юрист Евгения Берг объяснила права потребителей, которые посещают заведения общественного питания, комментируя результаты расследования SHOT ПРОВЕРКИ в одной из сети кофеен.
По ее словам, посетитель кафе или ресторана может потребовать заменить или отменить блюдо, если еда имеет странный вкус, при плохой подаче или если блюдо не соответствует его фото в меню. При отмене стоимость блюда не вносится в счет.
— Если вам отказали, стоит выразить своё требование в письменной форме и зафиксировать его получение организацией, — добавила она.
Также юрист отметила, что потребитель имеет право обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести выездную проверку ресторана.
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