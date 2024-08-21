Как определить «плохую» дыню

Выявить дыню, накаченную нитратами довольно просто. На плохой фрукт укажет один признак, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Определить напичканную нитратами дыню можно по ее мякоти. Когда во фрукт вкачивают нитраты, у него остаются твердые жилки. По словам врача, такую дыню ни в коем случае нельзя есть

Соломатина добавила, что нитраты особенно противопоказаны беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Нитраты превращаются в нитриты, которые в свою очередь блокируют гемоглобин, передает «Вечерняя Москва».

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что ранние арбузы опасны высоким содержанием нитратов. По его словам, нитраты вызывают отравление. Кроме того, в сортах арбуза, которые быстрее растут и раньше созревают, меньше полезных веществ.

До этого Елена Соломатина рассказала, что при выборе арбуза нужно обязательно смотреть на его внешний вид. По ее словам, хвостик плода должен быть сухим и не вялым, а цвет пятна — темным. Если при разрезании арбуза внутри темные косточки, есть сахаристость, отсутствуют белые прожилки, то такая ягода безопасна для здоровья.