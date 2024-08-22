$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

Готовка с детьми: веселые и простые рецепты

Приготовление пищи с ребенком — это отличный способ провести время вместе. Оно также развивает у малышей моторику и творчество. "Рамблер" поделится простыми и увлекательными рецептами, которые легко приготовить с маленькими поварами.

Готовка с детьми: веселые и простые рецепты
© dreamstime.com

1. Мини-пиццы на лепешках

Ингредиенты:

  • лепешки (лаваш или тортильи),
  • томатный соус,
  • тертый сыр,
  • овощи,
  • колбаса или курица.

Приготовление:

  1. Дети могут самостоятельно намазывать лепешки томатным соусом.
  2. Затем они добавляют тертый сыр и свои любимые начинки: помидоры, грибы, оливки, кукурузу или ветчину.
  3. Поставьте мини-пиццы в духовку на семь-десять минут при 180°C, пока сыр не расплавится.

2. Фруктовые шпажки

Ингредиенты:

  • клубника,
  • виноград,
  • бананы,
  • киви,
  • яблоки и любые другие любимые фрукты.

Приготовление:

  1. Порежьте фрукты на небольшие кусочки.
  2. Дети могут нанизывать их на деревянные шпажки, чередуя по своему вкусу.
  3. Можно добавить немного йогурта или шоколадного соуса для макания.

3. Блинчики-мордочки

Ингредиенты:

  • готовые блинчики,
  • свежие ягоды (клубника, голубика),
  • бананы,
  • взбитые сливки,
  • шоколадный сироп.

Приготовление:

  1. Испеките блинчики или используйте готовые.
  2. Дети могут украшать блинчики, создавая забавные мордочки из ягод, бананов, и взбитых сливок.
  3. Шоколадным сиропом можно рисовать улыбки или детали.

Персики — главный ингредиент: пять рецептов

4. Печенья "Разноцветные монстры"

Ингредиенты:

  • тесто для печенья (можно использовать готовое),
  • разноцветные глазури,
  • конфеты (M&M's, мармеладки, посыпка).

Приготовление:

  1. Испеките круглые печенья и дайте им остыть.
  2. Дети могут украшать печенья глазурью и конфетами, создавая забавных и ярких монстров.

5. Йогуртовые парфе

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт,
  • гранола,
  • ягоды,
  • мед или сироп.

Приготовление:

  1. В прозрачные стаканы или мисочки дети могут накладывать слоями йогурт, гранолу и ягоды.
  2. Полейте десерт медом или сиропом.
  3. Дети могут комбинировать слои по своему желанию, создавая уникальные десерты.

6. Тосты с забавными животными

Ингредиенты:

хлеб,

арахисовое масло или шоколадная паста,

бананы,

ягоды,

орехи.

Приготовление:

  1. Намажьте на тост арахисовое масло или шоколадную пасту.
  2. Дети могут выкладывать на тост бананы, ягоды и орехи, чтобы создать мордочки животных.
  3. Варианты бесконечны — от забавного медвежонка до симпатичной обезьянки.

Ранее мы писали про съедобные цветы из вашего сада и лучшие рецепты с ними.

Еда