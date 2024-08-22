Готовка с детьми: веселые и простые рецепты

Приготовление пищи с ребенком — это отличный способ провести время вместе. Оно также развивает у малышей моторику и творчество. "Рамблер" поделится простыми и увлекательными рецептами, которые легко приготовить с маленькими поварами.

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1. Мини-пиццы на лепешках

Ингредиенты:

лепешки (лаваш или тортильи),

томатный соус,

тертый сыр,

овощи,

колбаса или курица.

Приготовление:

Дети могут самостоятельно намазывать лепешки томатным соусом. Затем они добавляют тертый сыр и свои любимые начинки: помидоры, грибы, оливки, кукурузу или ветчину. Поставьте мини-пиццы в духовку на семь-десять минут при 180°C, пока сыр не расплавится.

2. Фруктовые шпажки

Ингредиенты:

клубника,

виноград,

бананы,

киви,

яблоки и любые другие любимые фрукты.

Приготовление:

Порежьте фрукты на небольшие кусочки. Дети могут нанизывать их на деревянные шпажки, чередуя по своему вкусу. Можно добавить немного йогурта или шоколадного соуса для макания.

3. Блинчики-мордочки

Ингредиенты:

готовые блинчики,

свежие ягоды (клубника, голубика),

бананы,

взбитые сливки,

шоколадный сироп.

Приготовление:

Испеките блинчики или используйте готовые. Дети могут украшать блинчики, создавая забавные мордочки из ягод, бананов, и взбитых сливок. Шоколадным сиропом можно рисовать улыбки или детали.

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4. Печенья "Разноцветные монстры"

Ингредиенты:

тесто для печенья (можно использовать готовое),

разноцветные глазури,

конфеты (M&M's, мармеладки, посыпка).

Приготовление:

Испеките круглые печенья и дайте им остыть. Дети могут украшать печенья глазурью и конфетами, создавая забавных и ярких монстров.

5. Йогуртовые парфе

Ингредиенты:

натуральный йогурт,

гранола,

ягоды,

мед или сироп.

Приготовление:

В прозрачные стаканы или мисочки дети могут накладывать слоями йогурт, гранолу и ягоды. Полейте десерт медом или сиропом. Дети могут комбинировать слои по своему желанию, создавая уникальные десерты.

6. Тосты с забавными животными

Ингредиенты:

хлеб,

арахисовое масло или шоколадная паста,

бананы,

ягоды,

орехи.

Приготовление:

Намажьте на тост арахисовое масло или шоколадную пасту. Дети могут выкладывать на тост бананы, ягоды и орехи, чтобы создать мордочки животных. Варианты бесконечны — от забавного медвежонка до симпатичной обезьянки.

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