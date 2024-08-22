Готовка с детьми: веселые и простые рецепты
Приготовление пищи с ребенком — это отличный способ провести время вместе. Оно также развивает у малышей моторику и творчество. "Рамблер" поделится простыми и увлекательными рецептами, которые легко приготовить с маленькими поварами.
1. Мини-пиццы на лепешках
Ингредиенты:
- лепешки (лаваш или тортильи),
- томатный соус,
- тертый сыр,
- овощи,
- колбаса или курица.
Приготовление:
- Дети могут самостоятельно намазывать лепешки томатным соусом.
- Затем они добавляют тертый сыр и свои любимые начинки: помидоры, грибы, оливки, кукурузу или ветчину.
- Поставьте мини-пиццы в духовку на семь-десять минут при 180°C, пока сыр не расплавится.
2. Фруктовые шпажки
Ингредиенты:
- клубника,
- виноград,
- бананы,
- киви,
- яблоки и любые другие любимые фрукты.
Приготовление:
- Порежьте фрукты на небольшие кусочки.
- Дети могут нанизывать их на деревянные шпажки, чередуя по своему вкусу.
- Можно добавить немного йогурта или шоколадного соуса для макания.
3. Блинчики-мордочки
Ингредиенты:
- готовые блинчики,
- свежие ягоды (клубника, голубика),
- бананы,
- взбитые сливки,
- шоколадный сироп.
Приготовление:
- Испеките блинчики или используйте готовые.
- Дети могут украшать блинчики, создавая забавные мордочки из ягод, бананов, и взбитых сливок.
- Шоколадным сиропом можно рисовать улыбки или детали.
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4. Печенья "Разноцветные монстры"
Ингредиенты:
- тесто для печенья (можно использовать готовое),
- разноцветные глазури,
- конфеты (M&M's, мармеладки, посыпка).
Приготовление:
- Испеките круглые печенья и дайте им остыть.
- Дети могут украшать печенья глазурью и конфетами, создавая забавных и ярких монстров.
5. Йогуртовые парфе
Ингредиенты:
- натуральный йогурт,
- гранола,
- ягоды,
- мед или сироп.
Приготовление:
- В прозрачные стаканы или мисочки дети могут накладывать слоями йогурт, гранолу и ягоды.
- Полейте десерт медом или сиропом.
- Дети могут комбинировать слои по своему желанию, создавая уникальные десерты.
6. Тосты с забавными животными
Ингредиенты:
хлеб,
арахисовое масло или шоколадная паста,
бананы,
ягоды,
орехи.
Приготовление:
- Намажьте на тост арахисовое масло или шоколадную пасту.
- Дети могут выкладывать на тост бананы, ягоды и орехи, чтобы создать мордочки животных.
- Варианты бесконечны — от забавного медвежонка до симпатичной обезьянки.
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