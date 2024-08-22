Пошаговый рецепт помидоров в собственном соку: всего 4 ингредиента
Помидоры в собственном соку отлично дополнят блюда из мяса и птицы, подойдут для салатов и не только. Рассказываем, как заготовить маринованные томаты на зиму.
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Соль — 1 ст. л. или по вкусу
- Белый сахар — 3 ст. л. или по вкусу
- Уксус 9% — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
Возьмите чуть больше половины помидоров. Промойте, обсушите, разрежьте пополам и пюрируйте в блендере.
Добавьте в томатное пюре соль и сахар, перемешайте, поставьте на огонь и варите 10 минут после закипания.
Оставшиеся помидоры распределите по стерилизованным банкам. Залейте горячей водой и оставьте под крышкой на 15 минут. Затем слейте воду.
Влейте в банки по 1 ст. л. уксуса, далее залейте томаты горячим пюре.
Поставьте банки в кастрюлю, застеленную полотенцем. Залейте банки водой по плечики, поставьте на огонь и стерилизуйте 15–25 минут после закипания (чем больше банка, тем дольше надо стерилизовать).
Закатайте банки, поставьте вверх дном, заверните в одеяло или полотенце. После остывания храните в холодильнике или погребе.
Помидоры в собственном соку готовы!
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