Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Сегодня отдохнем от зимних заготовок и сделаем закуску к обеду. В меню помидоры по-корейски быстрого приготовления. Для вас — пошаговый рецепт.

© Unsplash

Ингредиенты:

томаты — 0,5 кг;

сладкий перец — 200 г;

перец чили — кусочек толщиной до 5 мм;

свежий укроп — 2 веточки;

подсолнечное масло — 5 ст. л.;

свежий чеснок — 4 дольки;

столовый уксус 9% — 2 ст. л.;

черный молотый перец,

соль — по вкусу.

Сладкий перец, укроп, перец чили и чеснок, пюрировать блендером. Помидоры порезать на четыре части. Смешать все в глубокой миске, положить туда остальные ингредиенты, тщательно все смешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на два часа. Помидоры по-корейски быстрого приготовления готовы!

Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.

БЖУ: 1,16/6,19/6,72.

Время приготовления: 2,5 часа.

Ранее мы поделились рецептом лечо с кабачками.