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Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Сегодня отдохнем от зимних заготовок и сделаем закуску к обеду. В меню помидоры по-корейски быстрого приготовления. Для вас — пошаговый рецепт.

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
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Ингредиенты:

  • томаты — 0,5 кг;
  • сладкий перец — 200 г;
  • перец чили — кусочек толщиной до 5 мм;
  • свежий укроп — 2 веточки;
  • подсолнечное масло — 5 ст. л.;
  • свежий чеснок — 4 дольки;
  • столовый уксус 9% — 2 ст. л.;
  • черный молотый перец,
  • соль — по вкусу.

Сладкий перец, укроп, перец чили и чеснок, пюрировать блендером. Помидоры порезать на четыре части. Смешать все в глубокой миске, положить туда остальные ингредиенты, тщательно все смешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на два часа. Помидоры по-корейски быстрого приготовления готовы!

  • Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.
  • БЖУ: 1,16/6,19/6,72.
  • Время приготовления: 2,5 часа.

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