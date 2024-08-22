Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Сегодня отдохнем от зимних заготовок и сделаем закуску к обеду. В меню помидоры по-корейски быстрого приготовления. Для вас — пошаговый рецепт.
Ингредиенты:
- томаты — 0,5 кг;
- сладкий перец — 200 г;
- перец чили — кусочек толщиной до 5 мм;
- свежий укроп — 2 веточки;
- подсолнечное масло — 5 ст. л.;
- свежий чеснок — 4 дольки;
- столовый уксус 9% — 2 ст. л.;
- черный молотый перец,
- соль — по вкусу.
Сладкий перец, укроп, перец чили и чеснок, пюрировать блендером. Помидоры порезать на четыре части. Смешать все в глубокой миске, положить туда остальные ингредиенты, тщательно все смешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на два часа. Помидоры по-корейски быстрого приготовления готовы!
- Калорийность на 100 г: 87,1 ккал.
- БЖУ: 1,16/6,19/6,72.
- Время приготовления: 2,5 часа.
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