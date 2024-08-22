Назван способ правильно питаться с минимальными тратами

Основу здорового питания составляет простая пища: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи и крупы, заявил РИА Новости завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ доктор медицинских наук Алексей Березников. По его словам, самые дорогие продукты из перечисленных — мясо и рыба, но даже их можно купить по доступной цене, чтобы сделать свой рацион полезным для здоровья.

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Для приготовления бульонов, супов и холодцов можно использовать кости, добавил медик. Содержать такие блюда будут огромное количество чистого коллагена, полезного для суставов. Нужно учесть, что такие куриные субпродукты, как сердечки и желудочки, по своим питательным свойствам аналогичны мясной вырезке первого сорта.

Рыба в рационе может быть практически любая, независимо от ее стоимости. Минтай, карась, мойва, скумбрия вполне доступны по цене, — констатировал собеседник агентства.

Заменить часть мяса в рационе можно на бобовые. Блюда из гороха и фасоли сытные и хорошо помогают восполнять дефицит белка.

Ранее заведующий центром сомнологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин рассказал, что поздний ужин, занятия спортом и чтение тревожных новостей могут испортить сон. Процессы пищеварения контролируются мозгом, которому после ночного перекуса приходится работать, а не отдыхать, пояснил он.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала худеть с помощью яблок. Этот фрукт часто едят во время разгрузочных дней из-за его низкой калорийности, поскольку в нем содержится около 50 ккал.