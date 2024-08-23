Жарим классические оладьи из кабачков с сыром, рецепт

Классические оладьи из кабачков — идеальное блюдо для завтрака или легкого обеда. Делимся пошаговым рецептом овощных оладушек с тертым сыром.

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Ингредиенты

Кабачки — 300 г

Яйца — 1 шт.

Сыр (любой твердый сорт) — 70 г

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Масло растительное — 2–3 ст. л.

Зелень (сушеная и свежая), перец, соль — по вкусу

Способ приготовления

Измельчите кабачки на терке или с помощью блендера. Сыр натрите, соедините с овощами.

Добавьте зелень (если используете свежую, мелко ее нашинкуйте), соль и перец. Следом добавьте яйцо. Перемешайте, всейте муку и опять тщательно перемешайте. Тесто должно стать однородным.

Влейте масло в сковороду, поставьте на средний огонь. Когда масло разогреется, выложите в него тесто. Формируйте оладушки с помощью ложки. Они не должны соприкасаться.

Жарьте две минуты, переверните и готовьте еще две-три минуты до румяности.

Кабачковые оладьи с сыром готовы!