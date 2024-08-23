Жарим классические оладьи из кабачков с сыром, рецепт

Классические оладьи из кабачков — идеальное блюдо для завтрака или легкого обеда. Делимся пошаговым рецептом овощных оладушек с тертым сыром.
Ингредиенты
- Кабачки — 300 г
- Яйца — 1 шт.
- Сыр (любой твердый сорт) — 70 г
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Масло растительное — 2–3 ст. л.
- Зелень (сушеная и свежая), перец, соль — по вкусу
Способ приготовления
Измельчите кабачки на терке или с помощью блендера. Сыр натрите, соедините с овощами.
Добавьте зелень (если используете свежую, мелко ее нашинкуйте), соль и перец. Следом добавьте яйцо. Перемешайте, всейте муку и опять тщательно перемешайте. Тесто должно стать однородным.
Влейте масло в сковороду, поставьте на средний огонь. Когда масло разогреется, выложите в него тесто. Формируйте оладушки с помощью ложки. Они не должны соприкасаться.
Жарьте две минуты, переверните и готовьте еще две-три минуты до румяности.
Кабачковые оладьи с сыром готовы!
- Калорийность — 168 ккал;
- время приготовления — 25 минут.