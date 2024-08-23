Рецепт болгарского яблочного пирога «Три стакана»

Яблочный пирог «Три стакана» — это простой и вкусный десерт, который готовится из доступных ингредиентов, измеряемых одинаковыми порциями. Многие помнят этот рецепт с детства. Оказывается, он пришел в СССР из Болгарии. Пирог получается ароматным и нежным, с сочной яблочной начинкой.

Ингредиенты

Яблоки — 3-4 шт;

Мука — 1 стакан;

Сахар — 1 стакан;

Манка — 1 стакан;

Разрыхлитель — 1,5 ч. л;

Сливочное масло — 100 г;

Корица — по вкусу;

Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);

Сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления

Яблоки как следует вымойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной терке. Посыпьте яблоки небольшим количеством корицы и перемешайте.

В глубокой миске соедините муку, сахар, манку и разрыхлитель. Очень тщательно перемешайте сухие ингредиенты.

Выложите в смазанную маслом форму для выпечки сначала тонкий слой сухой смеси, затем слой яблок, снова сухую смесь, так чередуйте до окончания ингредиентов. Последний слой должен быть сухой.

Сливочное масло нарежьте тонкими пластинами и разложите их по всей поверхности последнего слоя сухой смеси.

Поставьте пирог в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 40–50 минут до золотистой корочки. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из середины пирога.

Готовый пирог слегка остудите, затем посыпьте сахарной пудрой. Подавайте пирог теплым или холодным, он будет вкусным в любом виде.

Рецепт можно разнообразить, добавив в яблоки грецкие орехи, изюм, ягоды или любые другие любимые вами ингредиенты.

Вот полезная информация о пироге «Три стакана»:

Калорийность — 250 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 1 часа.

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