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Готовим шарлотку с яблоками и сливами — пирог с пикантной кислинкой

Хотите разнообразить вкус классической шарлотки с яблоками? Достаточно всего 1 ингредиента, и привычный десерт сумеет вас удивить. Рассказываем, как приготовить шарлотку с яблоками и сливами.

Готовим шарлотку с яблоками и сливами — пирог с пикантной кислинкой
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Мука — 250 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Сливы — 6 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 120 г
  • Сахарная пудра — по вкусу (для украшения)
  • Сливочное масло — 150 г (+10 г для смазывания формы)

Способ приготовления

Всыпьте сахар к мягкому маслу, перемешайте с помощью миксера.

Следом, не выключая миксер, добавьте яйца и молоко. Взбивайте до однородности.

Далее всейте муку, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородное тесто.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевин, нарежьте слайсами. Добавьте в тесто.

Сливы нарежьте на две части, удалив косточки.

Форму для выпекания (подойдет форма диаметром 24–26 см) смажьте кусочком масла.

Влейте тесто в форму. Сверху распределите сливы (срезами вниз).

Готовьте в духовке на 180 градусах в течение 45 минут. Время может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Чтобы проверить готовность пирога, проткните его шпажкой или зубочисткой: на ней не должно остаться теста.

Классическая шарлотка с яблоками и сливами готова!

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