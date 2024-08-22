Готовим шарлотку с яблоками и сливами — пирог с пикантной кислинкой
Хотите разнообразить вкус классической шарлотки с яблоками? Достаточно всего 1 ингредиента, и привычный десерт сумеет вас удивить. Рассказываем, как приготовить шарлотку с яблоками и сливами.
Ингредиенты
- Мука — 250 г
- Яблоки — 2 шт.
- Сливы — 6 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Молоко — 4 ст. л.
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахар — 120 г
- Сахарная пудра — по вкусу (для украшения)
- Сливочное масло — 150 г (+10 г для смазывания формы)
Способ приготовления
Всыпьте сахар к мягкому маслу, перемешайте с помощью миксера.
Следом, не выключая миксер, добавьте яйца и молоко. Взбивайте до однородности.
Далее всейте муку, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородное тесто.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевин, нарежьте слайсами. Добавьте в тесто.
Сливы нарежьте на две части, удалив косточки.
Форму для выпекания (подойдет форма диаметром 24–26 см) смажьте кусочком масла.
Влейте тесто в форму. Сверху распределите сливы (срезами вниз).
Готовьте в духовке на 180 градусах в течение 45 минут. Время может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Чтобы проверить готовность пирога, проткните его шпажкой или зубочисткой: на ней не должно остаться теста.
Классическая шарлотка с яблоками и сливами готова!
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