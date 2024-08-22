Пять необычных заготовок на зиму из помидоров

Все жалуются на необходимость что-то делать с урожаем, на который мы усердно пахали все лето. Но как хорошо потом зимой открыть эти многочисленные банки и узнавать новые (или старые и любимые) вкусы, угощать родственников и друзей своими заготовками. Они, конечно, ни в какое сравнение не идут с фабричными магазинными. Особенно, если они интересные и нетривиальные.

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Помидоры в желе

Это оригинальная и вкусная закуска, которая идеально подойдет для праздничного стола. Она сочетает в себе свежесть помидоров с нежной текстурой желе, создавая интересное сочетание вкусов и консистенций.

Что нам понадобится:

Помидоры (мясистые, небольшие) — 1 кг

Вода — 1 л

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Лимонная кислота — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Душистый перец — 5 горошин

Желатин — 25 г

Укроп или петрушка — по желанию

Как готовим:

Замочите желатин в 100 мл холодной воды и оставьте для набухания на 30 минут (или следуйте инструкциям на упаковке).

Вымойте помидоры и сделайте на них крестообразные надрезы. Обдайте их кипятком на 30 секунд, затем сразу же опустите в ледяную воду. Это облегчит снятие кожуры. Очистите помидоры от кожуры. Оставьте их целыми или разрежьте на половинки в зависимости от размера.

В большой кастрюле доведите до кипения 1 литр воды, добавьте соль, сахар, лавровый лист и душистый перец. Варите на среднем огне 5—7 минут, затем добавьте лимонную кислоту. Процедите маринад, удаляя специи.

Подогрейте набухший желатин на водяной бане или в микроволновке до полного растворения (не кипятите!). Влейте растворенный желатин в горячий маринад, тщательно перемешайте.

В стерилизованные банки уложите подготовленные помидоры. По желанию можно добавить веточки укропа, базилика или петрушки для аромата. Залейте помидоры горячим маринадом с желатином. Закройте банки стерилизованными крышками.

Поместите банки в большую кастрюлю, дно которой выстлано тканью, залейте водой до уровня плечиков банок и стерилизуйте на медленном огне: 0,5 литра — 10 минут, 1 литр — 15 минут. Осторожно выньте банки из воды и плотно закройте крышки. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания при комнатной температуре.

Томаты с медом и имбирем

Это сладко-пряная заготовка обязательно понравится тем, кто любит сочетать нестандартные вкусы. Для приготовления нужны зрелые помидоры, мед, свежий тертый имбирь, уксус и специи. Помидоры маринуются в медово-имбирном сиропе, приобретая необычный сладкий и одновременно острый вкус.

Что нам понадобится:

Помидоры — 2 кг (лучше выбирать плотные, спелые, но не перезрелые)

Мед — 200 г

Имбирь свежий — 50 г

Уксус яблочный — 100 мл

Вода — 500 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 100 г

Лавровый лист — 3 шт.

Черный перец горошком — 10—15 шт.

Гвоздика — 3—5 шт. (по вкусу)

Корица — 1 палочка (по желанию)

Как готовим:

Помидоры тщательно вымойте и обсушите. Если плоды крупные, разрежьте их на половинки или четвертинки, если мелкие (например, черри), можно оставить целыми.

В кастрюле смешайте воду, мед, сахар, соль и яблочный уксус. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая, чтобы мед и сахар полностью растворились.

К сиропу добавьте тертый свежий имбирь, лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику и палочку корицы (если используете). Дайте сиропу прокипеть на медленном огне 5—7 минут, чтобы он хорошо насытился ароматами специй.

В стерилизованные банки выложите помидоры. Залейте их горячим медово-имбирным сиропом, равномерно распределяя специи между банками.

Закройте банки стерилизованными крышками. Для надежности можно провести дополнительную стерилизацию банок в кипящей воде: поместите закрытые банки в кастрюлю с водой так, чтобы уровень воды был чуть ниже крышек, и кипятите на медленном огне 10—15 минут. Достаньте банки из воды и поставьте их крышками вниз до полного остывания. Хранить заготовку лучше в прохладном темном месте.

Через 3—4 недели томаты с медом и имбирем будут готовы к употреблению. Они прекрасно подойдут в качестве закуски или дополнения к мясным и рыбным блюдам.

Конфитюр из помидоров

Да, вы не ослышались! Из помидоров можно приготовить конфитюр. Для этого используются желтые или зеленые помидоры, которые варятся с добавлением сахара, лимона и специй. Такой конфитюр прекрасно подойдет к сырам или мясным блюдам, добавив им пикантности.

Что нам понадобится:

Помидоры — 1 кг (желательно мясистые сорта, такие как «Сливка» или «Бычье сердце»)

Сахар — 500 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Свежий имбирь — 20 г

Корица — 1 палочка

Ванильный стручок — 1 шт. (по желанию)

Перец чили — 1 маленький стручок (по желанию, для пикантности)

Как готовим:

Вымойте помидоры и сделайте на них крестообразные надрезы. Опустите помидоры в кипящую воду на 30 секунд, затем сразу переложите их в ледяную воду. Это облегчит снятие кожуры. Очистите помидоры от кожуры и нарежьте их небольшими кубиками, удаляя семена по возможности.

Очистите имбирь и натрите его на мелкой терке. Если используете ванильный стручок, разрежьте его вдоль и извлеките семена. Перец чили нарежьте тонкими кольцами, удаляя семена для менее острого вкуса.

В большую кастрюлю поместите нарезанные помидоры, сахар, лимонный сок, имбирь, корицу, ванильные семена и стручок (если используете), а также перец чили. Перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. Как только смесь закипит, убавьте огонь до минимума. Варите конфитюр, регулярно помешивая, около 1—1,5 часов, пока он не загустеет. По мере приготовления конфитюр должен стать прозрачным и густым, напоминая по текстуре джем.

Готовый конфитюр разлейте по заранее стерилизованным банкам. Закройте банки крышками и дайте полностью остыть при комнатной температуре. Хранить конфитюр лучше в прохладном темном месте.

Конфитюр из помидоров готов к употреблению сразу после остывания, но наилучший вкус он приобретет через несколько дней. Попробуйте его с козьим сыром, брускеттами или как дополнение к мясным блюдам.

Помидоры в медово-горчичном маринаде

Это пикантная закуска с насыщенным вкусом, которая отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам. Мед придает сладость, а горчица — остроту и легкую пряность.

Что нам понадобится:

Помидоры — 1 кг (желательно небольшие и плотные)

Вода — 1 л

Мед — 3 ст. л.

Горчица — 2 ст. л. (готовая, в зернах или обычная)

Уксус 9% — 3 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Чеснок — 3—4 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Черный перец горошком — 5—7 шт.

Гвоздика — 2—3 бутона

Укроп (веточки или зонтики) — по вкусу

Как готовим:

Вымойте помидоры и сделайте на каждом плоде крестообразный надрез у основания. Поместите помидоры в кипяток на 30 секунд и сразу же опустите в ледяную воду, чтобы легко снять кожуру. Если кожицу оставляете, сделайте несколько проколов зубочисткой для лучшего проникновения маринада.

В большой кастрюле доведите до кипения 1 литр воды. Добавьте соль, мед и горчицу, тщательно размешайте до полного растворения. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику и укроп. Влейте уксус и доведите маринад до кипения, затем снимите с огня.

В стерилизованные банки уложите чеснок, нарезанный пластинами, затем плотно уложите помидоры. Залейте помидоры горячим медово-горчичным маринадом, оставив немного пространства до края банки. Закройте банки стерилизованными крышками, простерилизуйте в кипятке, как в рецепте выше.

Томатная пастила

Это интересный способ заготовки томатов, представляющий собой высушенные тонкие пласты из томатного пюре. Пастила сохраняет насыщенный вкус помидоров и может использоваться в качестве закуски, добавки к горячим блюдам и салатам или просто для перекуса.

Что нам понадобится:

Помидоры — 3 кг

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Сахар — 1—2 ст. л. (по желанию)

Специи (по желанию): молотый черный перец, сушеные травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу

Как готовим:

Вымойте помидоры и сделайте крестообразные надрезы на верхушках. Погрузив в кипяток и устроив ледяную баню, снимите кожуру и удалите семена, оставив только мякоть.

Нарежьте мякоть помидоров на небольшие кусочки и поместите их в кастрюлю. Добавьте соль, сахар и специи по вкусу. На медленном огне тушите томаты, пока они не станут мягкими и не начнут распадаться, около 20—30 минут. После этого протрите смесь через сито или измельчите блендером до однородного пюре.

Перелейте томатное пюре обратно в кастрюлю и уварите его на медленном огне, постоянно помешивая, пока оно не загустеет. Это может занять от 30 минут до часа, в зависимости от сочности томатов. Пюре должно быть достаточно густым, чтобы не растекаться.

Застелите противни пергаментной бумагой или используйте силиконовый коврик для выпечки. Равномерно распределите томатное пюре тонким слоем (примерно 2—3 мм) по поверхности противней.

Сушите пастилу в духовке при температуре 50—60°C в режиме конвекции с приоткрытой дверцей (для циркуляции воздуха) в течение 6—10 часов. Время сушки зависит от влажности пюре и толщины слоя. Пастила готова, когда она становится плотной и легко снимается с бумаги, но при этом остается немного гибкой.

Нарежьте готовую пастилу на полоски или квадраты. Храните в герметичных контейнерах в сухом и прохладном месте. При правильном хранении она сохраняет свои свойства до нескольких месяцев.