Рецепт для похудения: плов из булгура с курицей

Плов — полезное, вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Вот как можно приготовить это блюдо, чтобы оно не вредило фигуре: всего 139 ккал на 100 г.

На шесть порций возьмите 500 г куриного филе, стакан булгура, одну морковь, одну луковицу, два помидора, чеснок по вкусу, 30 г растительного масла и соль по вкусу.

Грудку промойте, просушите и нарежьте на куски одинакового размера. Овощи очистите от кожуры. Морковь нарежьте брусочками, лук — кубиками, чеснок пропустите через пресс.

Помидоры нарежьте маленькими кусочками. Предварительно можно снять кожуру. В кастрюле с толстым дном и высокими краями нагрейте масло и обжарьте курицу.

Через 5–10 минут добавьте к курице морковь, лук и чеснок. Обжарьте 7–10 минут., периодически помешивая.

Добавьте к мясу помидоры, посолите все по вкусу, поперчите и оставьте еще на пять минут. На этом этапе можно использовать любимые специи или готовую смесь для плова.

Влейте в кастрюлю полстакана кипятка и накройте крышкой. Убавьте огонь и тушите все 15–20 минут.

Булгур хорошо промойте и распределите ровным слоем в кастрюле. Головку чеснока вымойте и вставьте в середину. Налейте еще кипятка, чтобы его уровень был на полтора сантиметра выше крупы. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности.

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