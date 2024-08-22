Облепиховый чай — это согревающий ягодный чай с характерной кислинкой. Рассказываем, почему стоит приготовить его прямо сейчас: в чем польза облепихового чая для организма, сколько в нем калорий, и не только.

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Полезные свойства

Облепиха богата полезными веществами. Она содержит витамины С (в 10 раз больше, чем лимон), А, РР, К, а также группы В. В состав ягод входят кальций, железо, фосфор и другие микроэлементы. Благодаря этому облепиха активно используется в народной медицине.

Облепиховый чай помогает:

Улучшить работу пищеварения;

Ускорить обмен веществ;

Утолить голод (поэтому его рекомендуют пить во время диеты);

Нормализовать артериальное давление;

Укрепить зрение (он эффективен в борьбе с синдромом сухого глаза);

Стимулировать регенерацию кожи;

Замедлить процессы старения кожных покровов;

Стабилизировать работу нервной системы;

Улучшить концентрацию внимания;

Укрепить иммунитет, бороться с сезонными простудами.

Калорийность

Диетологи рекомендуют пить облепиховый чай для похудения. Напиток стимулирует работу ЖКТ, хорошо насыщает и при этом остается низкокалорийным. В облепиховом чае без сахара содержится всего 8 ккал на 100 г. Его БЖУ:

Белки — 0,1 г;

Жиры — 0,2 г;

Углеводы — 1,5 г.

Рецепт чая с облепихой

Чтобы приготовить чай с облепихой, можно взять как сушеные, так и замороженные ягоды. Если вы используете сушеную облепиху, заранее залейте ее кипятком и оставьте на пять минут.

Выложите ягоды на дно френч-пресса или чайника и разомните. Следом всыпьте зеленый чай, залейте кипятком. Дайте напитку настояться в течение 10–15 минут.

Это самый простой рецепт облепихового чая. Вы можете разнообразить его, добавив:

Мед;

Лимонную цедру;

Тертый имбирь;

Корицу;

Апельсин;

Гвоздику;

Манго и не только.

Теперь вы знаете, в чем польза облепихового чая для организма и как приготовить его в домашних условиях. Этот вкусный согревающий напиток стоит приготовить всем, кто заботится о своем здоровье.