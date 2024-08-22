$91.29-0.40101.62-0.33
Почта

Все про облепиховый чай: польза для организма, калорийность, рецепт

Облепиховый чай — это согревающий ягодный чай с характерной кислинкой. Рассказываем, почему стоит приготовить его прямо сейчас: в чем польза облепихового чая для организма, сколько в нем калорий, и не только.

Рецепт облепихового чая
© unsplash

Полезные свойства

Облепиха богата полезными веществами. Она содержит витамины С (в 10 раз больше, чем лимон), А, РР, К, а также группы В. В состав ягод входят кальций, железо, фосфор и другие микроэлементы. Благодаря этому облепиха активно используется в народной медицине.

Облепиховый чай помогает:

  • Улучшить работу пищеварения;
  • Ускорить обмен веществ;
  • Утолить голод (поэтому его рекомендуют пить во время диеты);
  • Нормализовать артериальное давление;
  • Укрепить зрение (он эффективен в борьбе с синдромом сухого глаза);
  • Стимулировать регенерацию кожи;
  • Замедлить процессы старения кожных покровов;
  • Стабилизировать работу нервной системы;
  • Улучшить концентрацию внимания;
  • Укрепить иммунитет, бороться с сезонными простудами.

Калорийность

Диетологи рекомендуют пить облепиховый чай для похудения. Напиток стимулирует работу ЖКТ, хорошо насыщает и при этом остается низкокалорийным. В облепиховом чае без сахара содержится всего 8 ккал на 100 г. Его БЖУ:

  • Белки — 0,1 г;
  • Жиры — 0,2 г;
  • Углеводы — 1,5 г.

Рецепт чая с облепихой

Чтобы приготовить чай с облепихой, можно взять как сушеные, так и замороженные ягоды. Если вы используете сушеную облепиху, заранее залейте ее кипятком и оставьте на пять минут.

Выложите ягоды на дно френч-пресса или чайника и разомните. Следом всыпьте зеленый чай, залейте кипятком. Дайте напитку настояться в течение 10–15 минут.

Это самый простой рецепт облепихового чая. Вы можете разнообразить его, добавив:

  • Мед;
  • Лимонную цедру;
  • Тертый имбирь;
  • Корицу;
  • Апельсин;
  • Гвоздику;
  • Манго и не только.

Теперь вы знаете, в чем польза облепихового чая для организма и как приготовить его в домашних условиях. Этот вкусный согревающий напиток стоит приготовить всем, кто заботится о своем здоровье.

Еда