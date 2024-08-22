Все про облепиховый чай: польза для организма, калорийность, рецепт
Облепиховый чай — это согревающий ягодный чай с характерной кислинкой. Рассказываем, почему стоит приготовить его прямо сейчас: в чем польза облепихового чая для организма, сколько в нем калорий, и не только.
Полезные свойства
Облепиха богата полезными веществами. Она содержит витамины С (в 10 раз больше, чем лимон), А, РР, К, а также группы В. В состав ягод входят кальций, железо, фосфор и другие микроэлементы. Благодаря этому облепиха активно используется в народной медицине.
Облепиховый чай помогает:
- Улучшить работу пищеварения;
- Ускорить обмен веществ;
- Утолить голод (поэтому его рекомендуют пить во время диеты);
- Нормализовать артериальное давление;
- Укрепить зрение (он эффективен в борьбе с синдромом сухого глаза);
- Стимулировать регенерацию кожи;
- Замедлить процессы старения кожных покровов;
- Стабилизировать работу нервной системы;
- Улучшить концентрацию внимания;
- Укрепить иммунитет, бороться с сезонными простудами.
Калорийность
Диетологи рекомендуют пить облепиховый чай для похудения. Напиток стимулирует работу ЖКТ, хорошо насыщает и при этом остается низкокалорийным. В облепиховом чае без сахара содержится всего 8 ккал на 100 г. Его БЖУ:
- Белки — 0,1 г;
- Жиры — 0,2 г;
- Углеводы — 1,5 г.
Рецепт чая с облепихой
Чтобы приготовить чай с облепихой, можно взять как сушеные, так и замороженные ягоды. Если вы используете сушеную облепиху, заранее залейте ее кипятком и оставьте на пять минут.
Выложите ягоды на дно френч-пресса или чайника и разомните. Следом всыпьте зеленый чай, залейте кипятком. Дайте напитку настояться в течение 10–15 минут.
Это самый простой рецепт облепихового чая. Вы можете разнообразить его, добавив:
- Мед;
- Лимонную цедру;
- Тертый имбирь;
- Корицу;
- Апельсин;
- Гвоздику;
- Манго и не только.
Теперь вы знаете, в чем польза облепихового чая для организма и как приготовить его в домашних условиях. Этот вкусный согревающий напиток стоит приготовить всем, кто заботится о своем здоровье.