При какой температуре лучше всего хранить картошку

Картофель нужно хранить при температуре от +4 до +10 градусов по Цельсию, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, при комнатной температуре продукт начинает прорастать и гнить.

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"Картофель быстро портится, гниет и прорастает при комнатной температуре. В идеале — от +4 до +10 градусов Цельсия. Такая температура, как правило, в погребе. Если его нет, подойдет холодильник. Слишком низкие температуры изменяют вкус картофеля и его текстуру. При температуре ниже 4°C крахмал, содержащийся в клубнях, начинает преобразовываться в сахар, что дает сладковатый вкус", — объяснила Гусакова.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. Она пояснила, что в данном продукте содержится много цинка. Также эксперт добавила, что мужской фертильности способствует и содержащийся в устрицах селен. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила Соломатина.

Диетолог Кристина Войт до этого отметила, что лучшими продуктами в плане усвоения белка являются: куриное мясо и яйца (также перепелиные), креветки и кальмары. Также подойдут белая рыба, кролик и красное мясо.