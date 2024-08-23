Рецепт хреновины из помидоров

Хреновина — это традиционная русская острая закуска, приготовленная из свежих помидоров, хрена и чеснока. Она отлично подходит для зимнего хранения и придает блюдам пикантный вкус. Попробуйте приготовить ее по нашему пошаговому рецепту.

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Ингредиенты

Помидоры — 2 кг;

Корень хрена — 200 г;

Чеснок — 200 г;

Соль — 1 ст. л;

Сахарный песок — 1 ст. л;

Уксус 9% — 2 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Хорошенько помойте помидоры, не забудьте вырезать плодоножки. Корень тоже промойте и почистите от кожицы. Чеснок очистите от шелухи.

Пропустите помидоры через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре. То же самое сделайте с хреном. Чеснок пропустите через чеснокодавку.

В большой миске соедините измельченные помидоры, хрен и чеснок. Добавьте соль, сахар и при желании уксус. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Упаковка: разложите готовую хреновину по стерилизованным банкам, плотно закрыв крышками. Храните в прохладном месте или в холодильнике.

Вот любопытная информация о хреновине из помидоров:

Калорийность — 30 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 40 минут.

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