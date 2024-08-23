Эксперты выяснили, какие рецепты с картошкой наиболее популярны у россиян

День жареной картошки отмечается 23 августа. Как оказалось, больше всего рецептов с картофелем просматривают москвичи: за все время блюда из картошки искали более 224 тысяч раз. Это показало исследование медиаплатформы о еде Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Жители Санкт-Петербурга делали это почти вдвое реже — 114,5 тысячи раз. Также рецепты с картофелем искали в Екатеринбурге (более 58 тысяч), Нижнем Новгороде (53,7 тысячи) и Новосибирске (41,5 тысячи).

Первое место по просмотрам в пяти городах занимает рецепт рагу из мяса с картофелем в сливочно-чесночном соусе: его просмотрели почти 36 тысяч раз. Второе место — около 18,5 тысячи просмотров — приходится на рецепт запеченной картошки с хрустящей корочкой.

На третьем месте по популярности у жителей столицы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода оказался рецепт мяса по-французски с куриным филе и картофелем. Петербуржцы отдали предпочтение замороженному картофелю фри в духовке, новосибирцы — мантам с картофелем.

Картофель отлично сочетается с любым видом мяса, но, по мнению пользователей, лучше всего его готовить с курицей. В список популярных рецептов также вошли эчпочмак и соус, где в качестве основных ингредиентов используют мясо птицы и картошку.