Хотите разнообразить вкус классической шарлотки с яблоками? Достаточно всего 1 ингредиента, и привычный десерт сумеет вас удивить. Рассказываем, как приготовить шарлотку с яблоками и сливами.

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Ингредиенты

Мука — 250 г;

Яблоки — 2 шт;

Сливы — 6 шт;

Яйца — 4 шт;

Молоко — 4 ст. л;

Разрыхлитель — 2 ч. л;

Соль — щепотка;

Сахар — 120 г;

Сахарная пудра — по вкусу (для украшения);

Сливочное масло — 150 г (+10 г для смазывания формы).

Способ приготовления

Всыпьте сахар к мягкому маслу, перемешайте с помощью миксера.

Следом, не выключая миксер, добавьте яйца и молоко. Взбивайте до однородности.

Далее всейте муку, соль и разрыхлитель. Хорошо перемешайте, чтобы получить однородное тесто.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевин, нарежьте слайсами. Добавьте в тесто.

Сливы нарежьте на две части, удалив косточки.

Форму для выпекания (подойдет форма диаметром 24–26 см) смажьте кусочком масла.

Влейте тесто в форму. Сверху распределите сливы (срезами вниз).

Готовьте в духовке на 180 градусах в течение 45 минут. Время может варьироваться в зависимости от особенностей вашей духовки. Чтобы проверить готовность пирога, проткните его шпажкой или зубочисткой: на ней не должно остаться теста.

Классическая шарлотка с яблоками и сливами готова!

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