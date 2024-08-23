Идеи для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам

Что, если существует веганская еда, способная заставить даже убежденного мясоеда забыть о стейке? Это не просто салаты — это взрыв вкусов, текстур и идей, которые могут перевернуть ваше представление о растительной кухне. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Запеченные баклажаны с мисо и кунжутом

Ингредиенты (на 2 порции):

2 крупных баклажана

2 ст. л. мисо-пасты (светлая или темная)

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса

1 ст. л. кленового сиропа

2 ч. л. кунжутного масла

2 ст. л. обжаренных кунжутных семян

свежая зелень (кинза или зеленый лук) для украшения

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте баклажаны пополам вдоль, сделайте надрезы в мякоти в виде сетки, посолите, и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Затем промокните бумажным полотенцем. Смешайте мисо-пасту, соевый соус, рисовый уксус, кленовый сироп и кунжутное масло в миске. Полейте баклажаны получившимся соусом и запекайте в духовке около 30-35 минут, пока баклажаны не станут мягкими и подрумяненными. Посыпьте готовые баклажаны кунжутными семенами и свежей зеленью перед подачей.

Веганские фалафель-бургеры с соусом тахини

Ингредиенты (на 4 порции):

1 банка (400 г) консервированного нута

1 небольшой пучок петрушки

1 небольшой пучок кинзы

1/2 красного лука, мелко нарезанного

2 зубчика чеснока

1 ч. л. молотого тмина

1 ч. л. молотого кориандра

3 ст. л. нутовой муки (или муки из гороха)

соль и перец по вкусу

4 булочки для бургеров

свежие овощи для начинки (салат, огурцы, помидоры)

Соус тахини:

2 ст. л. тахини

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. воды

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Промойте нут и обсушите его. Поместите в блендер вместе с петрушкой, кинзой, луком, чесноком, специями и нутовой мукой. Взбейте до получения однородной массы. Сформируйте из полученной массы четыре котлеты и обжарьте на среднем огне в небольшом количестве масла до золотистой корочки с каждой стороны (около четырех-пяти минут на сторону). Для соуса смешайте тахини с лимонным соком, водой, солью и перцем до кремовой консистенции. Соберите бургеры, добавив фалафельные котлеты и свежие овощи в булочку, полейте соусом тахини и подавайте.

Рецепты блюд из пищевых отходов

Жареный тофу в панировке с острым соусом манго

Ингредиенты (на 2 порции):

400 г твердого тофу

50 г панировочных сухарей

30 г муки (пшеничной или нутовой)

1 ч. л. копченой паприки

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Соус манго:

1 спелое манго, очищенное и нарезанное кубиками

1 ст. л. свежего лимонного сока

1/2 ч. л. чили-пасты или соуса (по вкусу)

щепотка соли

Приготовление:

Нарежьте тофу на кубики. Обсушите их с помощью бумажных полотенец. В одной миске смешайте панировочные сухари с копченой паприкой, солью и перцем. В другой миске подготовьте муку. Обваляйте кубики тофу в муке, затем в сухарях. Обжаривайте тофу на среднем огне до золотистого цвета (примерно три-четыре минуты с каждой стороны). Для соуса взбейте в блендере манго с лимонным соком, чили и солью. Подавайте тофу с острым соусом манго.

Слоеная веганская лазанья с тыквой и ореховым соусом

Ингредиенты (на 4 порции):

12 листов веганской лазаньи

500 г тыквенного пюре

200 г шпината

200 мл кокосового молока

150 г кешью (замочить на ночь)

2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите листы лазаньи до полуготовности и обсушите. Смешайте замоченные кешью с кокосовым молоком, чесноком, солью и перцем до получения кремовой консистенции. Выложите в форму для запекания слой листов лазаньи, затем тыквенное пюре, шпинат и ореховый соус. Повторяйте слои. Запекайте лазанью при 180°C около 30-40 минут, пока она не станет золотистой сверху. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

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