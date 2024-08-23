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Идеи для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам

Что, если существует веганская еда, способная заставить даже убежденного мясоеда забыть о стейке? Это не просто салаты — это взрыв вкусов, текстур и идей, которые могут перевернуть ваше представление о растительной кухне. Подробнее — в материале "Рамблера".

Идеи для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам
© dreamstime.com

Запеченные баклажаны с мисо и кунжутом

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 крупных баклажана
  • 2 ст. л. мисо-пасты (светлая или темная)
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ст. л. кленового сиропа
  • 2 ч. л. кунжутного масла
  • 2 ст. л. обжаренных кунжутных семян
  • свежая зелень (кинза или зеленый лук) для украшения

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Разрежьте баклажаны пополам вдоль, сделайте надрезы в мякоти в виде сетки, посолите, и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Затем промокните бумажным полотенцем.
  3. Смешайте мисо-пасту, соевый соус, рисовый уксус, кленовый сироп и кунжутное масло в миске.
  4. Полейте баклажаны получившимся соусом и запекайте в духовке около 30-35 минут, пока баклажаны не станут мягкими и подрумяненными.
  5. Посыпьте готовые баклажаны кунжутными семенами и свежей зеленью перед подачей.

Веганские фалафель-бургеры с соусом тахини

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 банка (400 г) консервированного нута
  • 1 небольшой пучок петрушки
  • 1 небольшой пучок кинзы
  • 1/2 красного лука, мелко нарезанного
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. молотого тмина
  • 1 ч. л. молотого кориандра
  • 3 ст. л. нутовой муки (или муки из гороха)
  • соль и перец по вкусу
  • 4 булочки для бургеров
  • свежие овощи для начинки (салат, огурцы, помидоры)

Соус тахини:

  • 2 ст. л. тахини
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. воды
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте нут и обсушите его. Поместите в блендер вместе с петрушкой, кинзой, луком, чесноком, специями и нутовой мукой. Взбейте до получения однородной массы.
  2. Сформируйте из полученной массы четыре котлеты и обжарьте на среднем огне в небольшом количестве масла до золотистой корочки с каждой стороны (около четырех-пяти минут на сторону).
  3. Для соуса смешайте тахини с лимонным соком, водой, солью и перцем до кремовой консистенции.
  4. Соберите бургеры, добавив фалафельные котлеты и свежие овощи в булочку, полейте соусом тахини и подавайте.

Рецепты блюд из пищевых отходов

Жареный тофу в панировке с острым соусом манго

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 400 г твердого тофу
  • 50 г панировочных сухарей
  • 30 г муки (пшеничной или нутовой)
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • соль и перец по вкусу
  • масло для жарки

Соус манго:

  • 1 спелое манго, очищенное и нарезанное кубиками
  • 1 ст. л. свежего лимонного сока
  • 1/2 ч. л. чили-пасты или соуса (по вкусу)
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Нарежьте тофу на кубики. Обсушите их с помощью бумажных полотенец.
  2. В одной миске смешайте панировочные сухари с копченой паприкой, солью и перцем. В другой миске подготовьте муку.
  3. Обваляйте кубики тофу в муке, затем в сухарях.
  4. Обжаривайте тофу на среднем огне до золотистого цвета (примерно три-четыре минуты с каждой стороны).
  5. Для соуса взбейте в блендере манго с лимонным соком, чили и солью.
  6. Подавайте тофу с острым соусом манго.

Слоеная веганская лазанья с тыквой и ореховым соусом

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 12 листов веганской лазаньи
  • 500 г тыквенного пюре
  • 200 г шпината
  • 200 мл кокосового молока
  • 150 г кешью (замочить на ночь)
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите листы лазаньи до полуготовности и обсушите.
  2. Смешайте замоченные кешью с кокосовым молоком, чесноком, солью и перцем до получения кремовой консистенции.
  3. Выложите в форму для запекания слой листов лазаньи, затем тыквенное пюре, шпинат и ореховый соус. Повторяйте слои.
  4. Запекайте лазанью при 180°C около 30-40 минут, пока она не станет золотистой сверху.
  5. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

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Еда