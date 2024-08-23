Идеи для веганского ужина, которые понравятся даже мясоедам
Что, если существует веганская еда, способная заставить даже убежденного мясоеда забыть о стейке? Это не просто салаты — это взрыв вкусов, текстур и идей, которые могут перевернуть ваше представление о растительной кухне. Подробнее — в материале "Рамблера".
Запеченные баклажаны с мисо и кунжутом
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 крупных баклажана
- 2 ст. л. мисо-пасты (светлая или темная)
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 1 ст. л. кленового сиропа
- 2 ч. л. кунжутного масла
- 2 ст. л. обжаренных кунжутных семян
- свежая зелень (кинза или зеленый лук) для украшения
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Разрежьте баклажаны пополам вдоль, сделайте надрезы в мякоти в виде сетки, посолите, и оставьте на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага. Затем промокните бумажным полотенцем.
- Смешайте мисо-пасту, соевый соус, рисовый уксус, кленовый сироп и кунжутное масло в миске.
- Полейте баклажаны получившимся соусом и запекайте в духовке около 30-35 минут, пока баклажаны не станут мягкими и подрумяненными.
- Посыпьте готовые баклажаны кунжутными семенами и свежей зеленью перед подачей.
Веганские фалафель-бургеры с соусом тахини
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 банка (400 г) консервированного нута
- 1 небольшой пучок петрушки
- 1 небольшой пучок кинзы
- 1/2 красного лука, мелко нарезанного
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. молотого тмина
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 3 ст. л. нутовой муки (или муки из гороха)
- соль и перец по вкусу
- 4 булочки для бургеров
- свежие овощи для начинки (салат, огурцы, помидоры)
Соус тахини:
- 2 ст. л. тахини
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. воды
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Промойте нут и обсушите его. Поместите в блендер вместе с петрушкой, кинзой, луком, чесноком, специями и нутовой мукой. Взбейте до получения однородной массы.
- Сформируйте из полученной массы четыре котлеты и обжарьте на среднем огне в небольшом количестве масла до золотистой корочки с каждой стороны (около четырех-пяти минут на сторону).
- Для соуса смешайте тахини с лимонным соком, водой, солью и перцем до кремовой консистенции.
- Соберите бургеры, добавив фалафельные котлеты и свежие овощи в булочку, полейте соусом тахини и подавайте.
Рецепты блюд из пищевых отходов
Жареный тофу в панировке с острым соусом манго
Ингредиенты (на 2 порции):
- 400 г твердого тофу
- 50 г панировочных сухарей
- 30 г муки (пшеничной или нутовой)
- 1 ч. л. копченой паприки
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Соус манго:
- 1 спелое манго, очищенное и нарезанное кубиками
- 1 ст. л. свежего лимонного сока
- 1/2 ч. л. чили-пасты или соуса (по вкусу)
- щепотка соли
Приготовление:
- Нарежьте тофу на кубики. Обсушите их с помощью бумажных полотенец.
- В одной миске смешайте панировочные сухари с копченой паприкой, солью и перцем. В другой миске подготовьте муку.
- Обваляйте кубики тофу в муке, затем в сухарях.
- Обжаривайте тофу на среднем огне до золотистого цвета (примерно три-четыре минуты с каждой стороны).
- Для соуса взбейте в блендере манго с лимонным соком, чили и солью.
- Подавайте тофу с острым соусом манго.
Слоеная веганская лазанья с тыквой и ореховым соусом
Ингредиенты (на 4 порции):
- 12 листов веганской лазаньи
- 500 г тыквенного пюре
- 200 г шпината
- 200 мл кокосового молока
- 150 г кешью (замочить на ночь)
- 2 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите листы лазаньи до полуготовности и обсушите.
- Смешайте замоченные кешью с кокосовым молоком, чесноком, солью и перцем до получения кремовой консистенции.
- Выложите в форму для запекания слой листов лазаньи, затем тыквенное пюре, шпинат и ореховый соус. Повторяйте слои.
- Запекайте лазанью при 180°C около 30-40 минут, пока она не станет золотистой сверху.
- Подавайте горячей, украсив свежей зеленью.
Ранее мы опубликовали рецепты овощных десертов.