Агроном рассказал, как правильно хранить урожай

Каждый год садоводы сталкиваются с проблемой правильного хранения своего урожая. Овощи и фрукты могут испортиться, потерять свои вкусовые качества, если их неправильно хранить. «Вечерняя Москва» узнала у агронома, эксперта по садоводству Ольги Сморчковой, как сохранить урожай, чтобы наслаждаться свежими овощами в зимний период.

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По ее словам, важно отобрать и правильно подготовить овощи к хранению. Испорченные плоды нужно съесть как можно быстрее и не хранить со здоровыми овощами.

«Для длительного хранения нужно выбирать только здоровые зрелые плоды без повреждений. Если овощи начали подгнивать или имеют срезы, которые появились после сбора урожая, их нужно использовать в пищу в ближайшее время, потому что они быстро испортятся», — сказала она.

Эксперт посоветовала удалить с овощей остатки почвы, но не стоит их мыть перед хранением, потому что вода может способствовать образованию гнили. Нужно просушить их в тени.

Специалист подчеркнула, что овощи требуют различных условий хранения. Основные параметры, на которые следует обратить внимание, — это температура, влажность и вентиляция.

«Например, корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, лучше всего хранятся при температуре от нуля до плюс двух градусов. Также им необходима высокая влажность. Идеальным вариантом для хранения корнеплодов является подвал или погреб, потому что в этих помещениях сохраняется необходимая влажность и температура. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы не скапливалась влага и не образовывалась плесень», — сообщила Сморчкова.

По ее мнению, лучше, чтобы овощи не соприкасались друг с другом. Это поможет предотвратить их повреждение при хранении.

«Если положить корнеплоды в плотные мешки друг на друга, то из-за давления овощи могут начать портиться. Можно разложить овощи слоями в ящики», — предупредила собеседница «ВМ».

Как рассказала агроном, корнеплоды при хранении не нужно зарывать в песок, но их можно положить в ящики с овощами.

«Идеальным способом хранения свеклы и моркови являются ящики с песком. Необходимо разложить овощи слоями в ящики и присыпать каждый слой сухим песком. Этот способ поможет защитить овощи от грибка. А картофель не нуждается в таком способе хранения», — заверила она.

Кроме того, эксперт посоветовала регулярно проверять состояние овощей и своевременно удалять плоды, которые начали портиться.

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