Рецепт низкокалорийных пельменей

Семья будет в восторге от полезных, низкокалорийных пельменей на ужин. Этот вариант любимого блюда точно никого не оставит равнодушным и не навредит фигуре — всего 173 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 350 г рисовой муки, одно яйцо, 150 мл воды, соль по вкусу. Для начинки — 300 г филе индейки, луковицу, перец и соль по вкусу.

Просейте муку в миску, добавьте соль и перемешайте. Сделайте в центре углубление и вбейте в него яйцо. Начините вливать туда воду, одновременно перемешивая муку вилкой. После этого можно влить большую часть воды и начать вымешивать тесто руками.

Если тесто суховато, добавьте еще воды. Если хорошо лепится и собирается в шар, то все в порядке.

Приготовьте начинку: измельчите мясо до состояния фарша, очистите лук и натрите на мелкой терке. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо все перемешайте.

Тесто раскатайте в пласт и вырежьте кружочки с помощью стакана. Ложечкой выложите фарш в центр каждого кружочка и аккуратно слепите его. Отварите пельмени. Блюдо готово!

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