Как правильно разбивать яйца

Распространенная техника разбивания куриных яиц о край посуды на самом деле может быть опасна, рассказали эксперты онлайн-магазина Kitchen.com. Главную ошибку при разбивании яиц они назвали в беседе с Mirror.

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По словам специалистов, использование стенки миски или сковороды «вталкивает» скорлупу внутрь, из-за чего бактерии, которые находятся на внешней стороне яйца, могут попасть во внутреннюю часть. Это может стать проблемой, если человек готовит яйца так, что желтки остается жидкими.

Использование плоской поверхности, рассказали специалисты, менее рискованно.

«Лучший способ — уверенно постучать яйцом по плоской поверхности, например, по столу. Такой метод с гораздо меньшей вероятностью приведет к тому, что желтки растекутся или яичная скорлупа окажется в миске или кастрюле», — говорят эксперты.

После того как на поверхности яйца появится трещина, эксперты посоветовали осторожно надавить на нее большими пальцами, пока не треснет внутренняя мембрана. Затем нужно осторожно развести половинки и позволить яйцу выскользнуть в нужную емкость.

«После того, как вы попытаетесь один или два раза, хотите верьте хотите нет, этот метод покажется проще, чем битье о край», — заключили специалисты.

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