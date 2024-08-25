Простой томатный соус на 48 ккал: самый быстрый рецепт

Домашний томатный соус — это универсальная приправа для картофеля, мяса, тушеных овощей, пиццы, шашлыков и даже гречневой каши. Делимся простым пошаговым рецептом с фото простого томатного соуса всего на 48 ккал.

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Ингредиенты:

томаты — 300 г;

свежий чеснок — 3 дольки;

свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

красный перец молотый — 1/4 ч. л.;

кориандр сушеный молотый — 1 ч. л.;

свежая петрушка — 1 веточка;

свежая кинза — 3 веточки.

Томаты бланшировать в кипятке и снять кожицу, удалить плодоножку и пюрировать блендером. Чеснок пропустить через пресс, зелень измельчить ножом. В кастрюлю выложить томатное пюре, добавить остальные ингредиенты. Поставить на средний огонь, дождаться закипания и варить на маленьком огне 10 минут. Томатный соус на плите необходимо постоянно помешивать, чтобы смесь не пригорела. После этого остудить и разлить в банки, хранить в холодильнике.

Пищевая ценность этого простого томатного соуса составляет чуть менее 48 ккал. Он идеально подойдет к любым горячим блюдам.

Калорийность на 100 г: 47,89 ккал.

БЖУ: 1,47/0,44/9,65.

Время приготовления: 25 минут.