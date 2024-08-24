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Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки

Оладьи не всегда означают высокую калорийность и запрет для тех, кто следит за своим весом. Предлагаем классический рецепт оладий из кабачков без муки — вкусного диетического завтрака.

Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
© Unsplash

Ингредиенты:

  • крупные кабачки — 400 г;
  • куриные яйца — 1 шт.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • свежий чеснок — 1 долька;
  • свежий укроп — 1 пучок;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • специи — по вкусу.

С кабачков снять кожуру, убрать сердцевину, потереть на некрупной терке, посолить и убрать в холодильник на десять минут. Когда кабачки дадут сок, откинуть их на дуршлаг и дополнительно отжать руками. Натертый на мелкой терке сыр, пропущенный через чеснокодавку чеснок, мелко покрошенный укроп и яйца перемешать ложкой с кабачками. Руками формировать небольшие плоские лепешки и готовить на сковороде, смазанной маслом, по пять минут с обеих сторон.

Жареные оладьи из кабачков без муки подавать с нежирной сметаной, домашним майонезом или томатным соусом.

  • Калорийность на 100 г: 98,3 ккал.
  • БЖУ: 1,6/5,9/9,9.
  • Время приготовления: 30 минут.
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