Шашлык из свинины в духовке: готовим вкусное блюдо дома

Шашлык из свинины, приготовленный в духовке, — отличный способ побаловать себя вкусом летнего блюда даже в холодное время года. Секрет в правильном маринаде и тщательном приготовлении, которое позволит мясу остаться сочным и ароматным. Делимся простым рецептом.

Ингредиенты

Свинина (шея) — 1 кг

Лук — 3-4 шт.

Уксус 6% — 2 ст. л.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Соль поваренная пищевая — 1,5 ч. л.

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Травы свежие (по желанию) — для подачи

Способ приготовления

Свинину хорошенько промойте и обсушите. Нарежьте мясо на крупные кусочки квадратной формы со стороной в 4 сантиметра.

Лук тем временем нарежьте колечками. В подходящей емкости будем готовить маринад: отправим в нее нарезанный лук, пару ложек уксуса и масла, паприку, лаврушку, соль с перцем и любимые приправы.

Положите в получившуюся смесь кусочки свинины, как следует обваляйте их в маринаде, чтобы мясо хорошо пропиталось. Оставьте мариноваться часа на четыре (лучше и вовсе отложить на ночь) в прохладном месте, например холодильнике.

Пришло время готовить блюдо. Свинину нанизывайте на шампуры и отправляйте в духовку, предварительно разогретую градусов до 200. Выложите шашлычки на решетку, а под нее поставьте противень, чтобы стекал сок. Запекайте мясо в духовке около получаса, периодически поворачивая шампуры, чтобы мясо равномерно подрумянилось со всех сторон.

Готовый шашлык подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Можно также подать к шашлыку соус, свежие овощи или лаваш.

Делимся ценной информацией о шашлыке в духовке дома: