Кабачковая икра через мясорубку: пошаговый рецепт закуски на зиму
Кабачковая икра очень популярна у нас в стране. Ее с удовольствием сочетают с хлебом, блюдами из овощей и мяса. Как приготовить ее дома? Она отлично сочетается с хлебом, мясными и овощными блюдами. Посмотрите наш рецепт кабачковой икры через мясорубку.
Ингредиенты
- Кабачки — 3 кг
- Морковь — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Томаты — 1 кг
- Перец болгарский — 500 г
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Масло подсолнечное — 200 мл
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Уксус 9% — 2 ст. л.
Способ приготовления
Овощи тщательно вымойте. Уберите кожуру у моркови и кабачков, помидоры оставьте без плодоножек, перец избавьте от семян.
Все эти ингредиенты отправьте в мясорубку. Вы можете использовать крупную или мелкую решетку в зависимости от предпочтительной текстуры икры.
В глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте измельченные овощи и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, около часа, пока масса не станет густой и однородной.
За 10 минут до конца приготовления посолите, поперчите, добавьте любимые приправы, немного сахара и чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Перемешайте и продолжайте готовить.
В самом конце приготовления добавьте пару ложек уксуса и как следует перемешайте. Это позволит икре лучше сохраниться в течение зимы.
Готовое блюдо переложите в предварительно стерилизованные банки, закатайте и переверните. Затем укутайте емкости в полотенце и оставьте, пока не остынет.
Делимся любопытной информацией о кабачковой икре через мясорубку:
- калорийность — 90 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 2 часов.