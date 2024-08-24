Кабачковая икра через мясорубку: пошаговый рецепт закуски на зиму

Кабачковая икра очень популярна у нас в стране. Ее с удовольствием сочетают с хлебом, блюдами из овощей и мяса. Как приготовить ее дома? Она отлично сочетается с хлебом, мясными и овощными блюдами. Посмотрите наш рецепт кабачковой икры через мясорубку.

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Томаты — 1 кг

Перец болгарский — 500 г

Чеснок — 5-6 зубчиков

Масло подсолнечное — 200 мл

Сахарный песок — 2 ст. л.

Соль — 1,5 ст. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Уксус 9% — 2 ст. л.

Способ приготовления

Овощи тщательно вымойте. Уберите кожуру у моркови и кабачков, помидоры оставьте без плодоножек, перец избавьте от семян.

Все эти ингредиенты отправьте в мясорубку. Вы можете использовать крупную или мелкую решетку в зависимости от предпочтительной текстуры икры.

В глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло. Добавьте измельченные овощи и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, около часа, пока масса не станет густой и однородной.

За 10 минут до конца приготовления посолите, поперчите, добавьте любимые приправы, немного сахара и чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Перемешайте и продолжайте готовить.

В самом конце приготовления добавьте пару ложек уксуса и как следует перемешайте. Это позволит икре лучше сохраниться в течение зимы.

Готовое блюдо переложите в предварительно стерилизованные банки, закатайте и переверните. Затем укутайте емкости в полотенце и оставьте, пока не остынет.

Делимся любопытной информацией о кабачковой икре через мясорубку: