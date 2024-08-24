Рецепт для похудения: оливье без майонеза

Оливье — любимый салат почти каждой российской семьи. Его можно приготовить в легком, диетическом варианте без майонеза и колбасы. Всего 78 ккал на 100 г.

На пять порций вам потребуется 300 г отварной куриной грудки, четыре вареных картофелины, вареная морковь, четыре вареных яйца, два соленых огурца и 200 г зеленого горошка. Для заправки 250 г йогурта, соль, перец по вкусу.

Вареную картошку, морковь, грудку, огурцы и яйца нарежьте кубиками. Все ингредиенты должны быть нарезаны примерно одинакового размера. Выложите их в салатник. Добавьте горошек и перемешайте.

Готовим заправку. В миске смешайте йогурт, соль и перец. Заправьте готовой смесью оливье. Блюдо готово!

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